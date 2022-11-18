Патрик Шварценеггер и его девушка вместе снялись для Vogue

Сын Арнольда Шварценеггера уже много лет встречается с Эбби Чемпион.

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29-летний Патрик Шварценеггер, старший сын Арнольда Шварценеггера, вместе со своей любимой девушкой попозировал для журнала Vogue.

Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион вместе уже много лет, но это их первая совместная фотосессия для известного глянца. Они знакомы уже много лет, с того момента, как Патрику исполнился 21 год. Также у него был недолгий роман с певицей Майли Сайрус.

[ + – ] Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион

Пара вместе прорекламировала модный курорт Лансерхоф, открывшийся на острове Зюльте у северного побережья Германии.

На курорте предлагают "детоксикацию для пар", которая "помогает остаться вместе", так что Патрик и Эбби вместе позировали, катаясь на велосипедах, в густой траве и наслаждаясь природой.

[ + – ] Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион

Напомним, Патрик Шварценеггер успешно продолжает заниматься модельной карьерой. Он часто появляется на страницах журналов, и успел стать лицом мировых брендов.

Также он продолжает актерскую карьеру. Недавно вышел сериал с Крисом Праттом, зятем Арнольда Шварценеггера, "Список смертников", где Патрику досталась небольшая роль.

Также он вскоре начнет съемки в сиквеле нашумевшего сериала "Пацаны", о плохих супергероях.

Впрочем, успешную карьеру строит не только Патрик, но и внебрачный сын Шварценеггера – Джозеф Баэна. Недавно сын "Железного Арни" и его домработницы завершил участие в "Танцах со звездами".