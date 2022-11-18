Патрік Шварценеггер та його дівчина разом знялися для Vogue

Син Арнольда Шварценеггера вже багато років зустрічається з Еббі Чемпіон.

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29-річний Патрік Шварценеггер, старший син Арнольда Шварценеггера, разом зі своєю коханою дівчиною попозував для журналу Vogue.

Патрік Шварценеггер та Еббі Чемпіон разом уже багато років, але це їхня перша спільна фотосесія для відомого глянцю. Вони знайомі вже багато років відтоді, як Патріку виповнився 21 рік. Також він мав недовгий роман зі співачкою Майлі Сайрус.

[ + – ] Патрік Шварценеггер та Еббі Чемпіон

Пара разом прорекламувала модний курорт Лансерхоф, що відкрився на острові Зюльта біля північного узбережжя Німеччини.

На курорті пропонують "детоксикацію для пар", яка "допомагає залишитися разом", так що Патрік та Еббі разом позували, катаючись на велосипедах, у густій траві та насолоджуючись природою.

[ + – ] Патрік Шварценеггер та Еббі Чемпіон

Нагадаємо, Патрік Шварценеггер успішно продовжує займатися модельною кар'єрою. Він часто з'являється на сторінках журналів і встиг стати обличчям світових брендів.

Також він продовжує акторську кар'єру. Нещодавно вийшов серіал із Крісом Праттом, зятем Арнольда Шварценеггера, "Список смертників", де Патріку дісталася невелика роль.

Також він незабаром розпочне зйомки в сиквелі гучного серіалу "Пацани", про поганих супергероїв.

Втім, успішну кар'єру будує не лише Патрік, а й позашлюбний син Шварценеггера – Джозеф Баена. Нещодавно син "Залізного Арні" та його хатньої робітниці завершив участь у "Танцях із зірками".