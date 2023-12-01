Внебрачный сын Шварценеггера полностью скопировал своего отца (фото)

Юноша мечтает в будущем завоевать титут чемпиона в бодибилдинге.

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26-летний внебрачный сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна копирует отца-бодибилдера, демонстрируя мышцы после интенсивной тренировки. Новыми фотографиями молодой человек поделился на своей странице в Instagram.

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Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера показал свою мать (фото)

Как и его отец после иммиграции в США из родной Австрии, Джозефа обычно можно найти в спортзале. Там он активно тренируется, когда не снимается в кино или не работает риелтором.

На снимках Джозеф принял несколько классических поз бодибилдинга, повторив те, которые демонстрировал в свое время его отец.

На одном фото он слегка повернулся в сторону и согнул тело, втягивая живот. На втором снимке Джозейф стоит лицом вперед, напрягая правый бицепс и обхватив голову другой рукой. На третьем кадре Баэна стоит прямо перед камерой, втянув живот, согнув обе руки на уровне талии.

Из одежды на нем черные шорты и слипоны.

"Еще один день в зале", – говорится в подписи к снимкам. Как известно, сын Шварценеггера тренируется в зале Gold's Gym в Венис-Бич.

Арнольд Шварценеггер, которому сейчас 76 лет, усовершенствовал многие из своих знаковых приемов бодибилдинга на Muscle Beach в районе Санта-Моники и Венис-Бич еще во время соревнований. Он начал заниматься силовыми тренировками еще в подростковом возрасте, примерно в 1960 году, и в течение пяти лет выиграл конкурс среди юниоров "Мистер Европа" в 1965 году, а также конкурс "Мистер Вселенная" в качестве любителя в следующем году.

Спустя десятилетия после ухода из профессионального бодибилдинга Шварценеггер по-прежнему считается одной из самых важных фигур в истории спорта. Во многом это было связано с его пятью победами на "Мистер Вселенная" и еще семью – в качестве чемпиона "Мистер Олимпия", который был мировым рекордом, пока Ли Хейни не превзошел его, одержав восьмую победу в 1991 году.

Арнольд Шварценеггер – легенда мирового бодибилдинга

Несмотря на то, что в июле этого года бывшему губернатору Калифорнии исполнилось 76 лет, он утверждает, что по-прежнему тренируется с отягощениями почти каждый день по 30 минут.

С момента окончания Университета Пеппердайн в 2019 году Джозеф Баэна пробовал себя в разных сферах, включая работу агентом по недвижимости, фитнес-моделью и диджеем. Актерское мастерство и бодибилдинг также входят в круг его увлечений.

На данный момент в работе начинающего актера не менее четырех постановок, среди которых – роли в фильмах "Стрелок" с Люком Хемсвортом в главной роли и "Афина спасает Рождество".

Ранее Фокус писал, как Джозеф отреагировал на мемуары своего отца.