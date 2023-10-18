Внебрачный сын Шварценеггера отреагировал на мемуары отца

Джозеф Баэна не скрывает, что гордится своим знаменитым отцом.

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76-летний американский актер, бывший губернатор Калифорнии и бодибилдер Арнольд Шварценеггер написал книгу "Будь полезен: семь инструментов для жизни", и одним из первых на ее публикацию отреагировал внебрачный сын знаменитости, 26-летний Джозеф Баэна. В сторис своего Instagram он опубликовал фото мемуаров с портретом отца на обложке.

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" Поздравляем с потрясающей книгой!", – подписал он кадр, отметив аккаунт актера.

Книга Арнольда Шварценеггера "Будь полезен: семь инструментов для жизни" Фото: Joseph Baena/Instagram

Мемуары Шварценеггера – это книга-мотиватор, девиз которой – "единственные ограничения, которые действительно существуют, находятся в нашем сознании". Кроме того, в ней откровенно описана личная жизнь знаменитости, его принципы в жизни, семье, воспитании детей.

О том, что у Арнольда есть внебрачный сын, общественность узнала в 2011 году. Ребенка родила домработница Шварценеггеров Милдред Баэна. Поначалу все думали, что его отцом является муж женщины, однако с годами Джозеф становился абсолютной копией актера, и вскоре скрывать очевидное стало невозможным. Жена Арни, Мария Шрайвер, родившая четвертого ребенка с разницей в неделю с Милдред, подала на развод.

Джозеф Баэна со своей матерью Милдред Фото: Скриншот

Шварценеггер признал своего ребенка, в дальнейшем купил бывшей любовнице и сыну дом, а также оплатил ему обучение в университете.

Позже Арнольд назвал свою измену в браке с Марией "серьезным провалом", но сказал, что Джозеф был лучом света в сложной ситуации.

"То, что я сделал, было неправильно. Но я не хочу, чтобы Джозеф почувствовал, что его не приветствуют в этом мире, это совсем наоборот. Я люблю его, и он оказался необыкновенным молодым человеком", – поделился бывший губернатор Калифорнии в документальном сериале 2023 года "Арнольд".

Джозеф Баэна активно занимается бодибилдингом

Хотя Джозеф и Арнольд разделяют любовь к бодибилдингу, юноша говорит, что не чувствует давления, чтобы пойти по стопам своего отца.

"Мне не обязательно заниматься актерским мастерством или бодибилдингом. Я очень мотивирован и целеустремлен. Я доволен своими отношениями с отцом, но еще больше я счастлив от того, что нахожу радость в том, что делаю, и что я делаю именно то, о чем всегда мечтал", — говорил он в одном из интервью.

Ранее Фокус писал, что Джозеф Баэна пошел по стопам своего отца.