Внебрачный сын Шварценеггера показал кулинарные навыки в компании шеф-повара Белого дома

Андре Раш – ветеран армии США и очень известный в стране кулинар. Кроме таланта к готовке, его выделяют среди других внушительные мускулы.

Related video

Джозеф Баэна, 25-летний внебрачный сын американского актера Арнольда Шварценеггера, поделился на своей странице в Instagram динамичным видео, где готовит стейк и яичницу в компании 49-летнего шеф-повара Андре Раша.

Герои ролика делают все нарочито дерзко и зрелищно.

"Прекрасно провели время с @realchefrush, рассказывая о жизни, силовых тренировках и приготовлении вкуснейшего стейка и яиц! Если вы искали еду с высоким содержанием белка, вы ее нашли. Два больших стейка рибай, дюжина яиц, и только Бог знает, сколько крупы было съедено", – подписал видео Джозеф.

Кто такой Андре Раш

Андре Раш – знаменитый американский шеф-повар и ветеран Вооруженных сил. Отставной старший сержант армии США привлек внимание своими большими бицепсами и мускулистым телосложением. На его страницу в соцсети подписаны без малого 1,3 млн человек.

Кроме кулинарного мастерства, он может похвастаться отличным образованием. Раш получил степень бакалавра делового менеджмента в Международном университете Трайдент, степень младшего специалиста в области гостиничного и ресторанного менеджмента в Центральном Техасском колледже и степень младшего специалиста в Кулинарном Стаффордском университете.

Андре был зачислен в армию США в 1993 году. Он несколько раз служил за границей и был тренером по рукопашному бою и общественному питанию. В 1997 году Раш стал шеф-поваром в Белом доме. Он работал в президентских администрациях Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа. Работу в Белом доме он совмещал с работой в Пентагоне. В момент терактов 11 сентября 2001 года мужчина находился в спортзале. После атаки он решил пойти добровольцем на боевую службу.

В 2021 году издание Men's Health опубликовало статью о распорядке дня Раша, согласно которому он ел восемь раз в день и потреблял до 10 000 калорий. Некоторые из его утверждений были восприняты профессиональным сообществом бодибилдеров со скептицизмом.

Помимо кулинарии, Раш занимается резьбой по льду, мотивационными выступлениями и лайф-коучингом.

Ранее Фокус писал, что Баэна показал, как догоняет своего отца, готовясь стать известным бодибилдером.