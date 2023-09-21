Позашлюбний син Шварценеггера показав кулінарні навички в компанії шеф-кухаря Білого дому

Андре Раш — ветеран армії США і дуже відомий у країні кулінар. Крім таланту до готування, його вирізняють з-поміж інших значні м'язи.

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Джозеф Баена, 25-річний позашлюбний син американського актора Арнольда Шварценеггера, поділився на своїй сторінці в Instagram динамічним відео, де готує стейк і яєчню в компанії 49-річного шеф-кухаря Андре Раша.

Герої ролика роблять все навмисно зухвало і видовищно.

"Чудово провели час з @realchefrush, розповідаючи про життя, силові тренування і приготування дуже смачного стейка і яєць! Якщо ви шукали їжу з високим вмістом білка, ви її знайшли. Два великих стейки рибай, дюжина яєць, і тільки Бог знає, скільки крупи було з'їдено", — підписав відео Джозеф.

Хто такий Андре Раш

Андре Раш — знаменитий американський шеф-кухар і ветеран Збройних сил. Відставний старший сержант армії США привернув увагу своїми великими біцепсами і м'язистою статурою. На його сторінку в соцмережі підписані майже 1,3 млн осіб.

Крім кулінарної майстерності, він може похвалитися відмінною освітою. Раш здобув ступінь бакалавра ділового менеджменту в Міжнародному університеті Трайдент, ступінь молодшого спеціаліста в галузі готельного та ресторанного менеджменту в Центральному Техаському коледжі та ступінь молодшого спеціаліста в Кулінарному Стаффордському університеті.

Андре був зарахований до армії США 1993 року. Він кілька разів служив за кордоном і був тренером з рукопашного бою та громадського харчування. У 1997 році Раш став шеф-кухарем у Білому домі. Він працював у президентських адміністраціях Білла Клінтона, Джорджа Буша-молодшого, Барака Обами і Дональда Трампа. Роботу в Білому домі він поєднував із роботою в Пентагоні. У момент терактів 11 вересня 2001 року чоловік перебував у спортзалі. Після атаки він вирішив піти добровольцем на бойову службу.

У 2021 році видання Men's Health опублікувало статтю про розпорядок дня Раша, згідно з яким він їв вісім разів на день і споживав до 10 000 калорій. Деякі з його тверджень були сприйняті професійною спільнотою бодибілдерів зі скептицизмом.

Крім кулінарії, Раш займається різьбленням по льоду, мотиваційними виступами і лайф-коучингом.

Раніше Фокус писав, що Баена показав, як наздоганяє свого батька, готуючись стати відомим бодибілдером.