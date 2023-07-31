Позашлюбний син Шварценеггера показав, як наздоганяє свого батька (фото)

Незважаючи на те, що в останні роки зосередився на акторській кар'єрі, Джозеф Баена продовжує працювати над своїм тілом у спортзалі.

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25-річний Джозеф Баена, позашлюбний син американського актора і колишнього політика Арнольда Шварценеггера, якого називають абсолютною копією його зіркового батька, продовжує працювати над своїм тілом. Не секрет, що молодий чоловік мріє про титул "Містер Олімпія", який Арні завоював у 23 роки. Джозеф опублікував нові фото в Instagram, де показав результати багатогодинних тренувань у спортзалі.

Хлопець займається у всесвітньо відомому тренажерному залі Gold's Gym на Веніс-Біч, де часто буває і його батько. Баена, який, крім бодібілдингу, також будує кар'єру як рієлтор, фітнес-модель і ді-джей, демонструє накачані м'язи та рельєфну фігуру.

Він представив низку класичних поз для бодібілдерів перед камерою, які потім були розміщені на його платформі в соціальних мережах. Джозеф одягнений тільки в чорні шорти, кросівки і шкарпетки.

Фото: Joseph Baena/Instagram

На одному кадрі він — у класичній позі, яку прославив його знаменитий батько, коли він був чемпіоном "Містер Всесвіт" і "Містер Олімпія" наприкінці 1960-тих та 70-ті роки.

Джозеф повторив культову позу свого батька Фото: Joseph Baena/Instagram

Баена також сфотографувався з другом, Лео Майрхофером, який є професійним тренером й особистим тренером Міжнародної федерації бодібілдингу та фітнесу.

Лео Майрхофер і Джозеф Баена Фото: Joseph Baena/Instagram

"Перекладач тренажерного залу: це занадто просто = це дійсно складно". "Легка вага! = Це справді важко" і "Всі ви! = Це все я", — ідеться в підписі.

Після закінчення Університету Пеппердін 2019 року Баена пробував різні варіанти кар'єри, а в останні кілька років вирішив зосередитися на акторській грі. У 2022 році він знявся у двох фільмах. Наразі у нього в роботі щонайменше п'ять фільмів, зокрема ролі в "Стрільці" з Люком Гемсвортом у головній ролі та "Афіна рятує Різдво", в якому головну роль грає Куба Гудінг-молодший.

Баена народився в жовтні 1997 року внаслідок позашлюбного зв'язку між Шварценеггером і колишньою домробітницею його сім'ї Мілдред Патрісією "Петті" Баеною. На той час колишній губернатор Каліфорнії був одружений з Марією Шрайвер, з якою він розійшовся та розлучився після того, як його таємний роман став надбанням громадськості.

Раніше Фокус писав, що Шварценеггер зізнався, як його колишня дружина відреагувала, уперше дізнавшись про його зв'язок з хатньою робітницею і сина.