Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера показал свою мать (фото)

61-летняя Милдред Баэна состояла в любовной связи с Арнольдом Шварценеггером около 10 лет и родила ему сына, как две капли воды, похожего на него.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

24-летний Джозеф Баэна, внебрачный сын голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, поздравил свою мать Милдред с Днем матери и опубликовал в Instagram редкое фото с ней.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В подписи к фото молодой человек назвал ее "самой важной женщиной в жизни" и поблагодарил за то, что она всегда была его "опорой и вдохновением".

На снимке женщина обнимает сына и еще одного парня.

[ + – ] Джозеф Баэна (справа) с матерью Милдред Фото: Joseph Baena/Instagram

Милдред, которая родилась в США, но ее предки – из Гватемалы, 20 лет работала домработницей у Арнольда Шварценеггера и его жены Марии Шрайвер. В 1997 году она родила мальчика, который, чем старше становился, тем больше был похож на ее работодателя. Первой сходство заметила Шрайвер и вызвала Баэну на серьезный разговор, в ходе которого та призналась, что отцом ребенка является мистер Шварценеггер. Это положило конец 25-летнему браку, во время которого Мария родила Арнольду четырех детей. Последние формальности были улажены только в прошлом году, а сам процесс затянулся почти на 10 лет.

После скандала в семье Шварценеггера Милдред уволилась и сейчас живет в Бейкерсфилде, Калифорния, со своим сыном и парнем Алексом Агиларом. Кроме Джозефа у нее также есть дочь Джеки Розо.

[ + – ] Милдред с детьми Джозефом и Джеки

Напомним, Джозеф пошел по стопам отца. Он занимается бодибилдингом, а также пробует свои силы в кинематографе.