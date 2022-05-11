Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера показав свою матір (фото)

61-річна Мілдред Баена мала любовний зв'язок із Арнольдом Шварценеггером близько 10 років і народила йому сина як дві краплі води схожого на нього.

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24-річний Джозеф Баена, позашлюбний син голлівудського актора та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера, привітав свою матір Мілдред із Днем матері й опублікував у Instagram рідкісне фото з нею.

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У підписі до фото молодик назвав її "найважливішою жінкою в житті" та подякував за те, що вона завжди була його "опорою та натхненням".

На знімку жінка обіймає сина та ще одного хлопця.

[ + – ] Джозеф Баена (праворуч) із матір'ю Мілдред Фото: Joseph Baena/Instagram

Мілдред, яка народилася в США, але її предки — з Гватемали, 20 років працювала хатньою робітницею в Арнольда Шварценеггера та його дружини Марії Шрайвер. У 1997 році вона народила хлопчика, який чим старший ставав, тим більше був схожий на її роботодавця. Першою подібність помітила Шрайвер і викликала Баену на серйозну розмову, під час якої та зізналася, що батьком дитини є містер Шварценеггер. Це поклало край 25-річному шлюбу, під час якого Марія народила Арнольду чотирьох дітей. Останні формальності були улагоджені лише минулого року, а сам процес затягнувся майже на 10 років.

Після скандалу в сім'ї Шварценеггера Мілдред звільнилася та зараз живе в Бейкерсфілді, Каліфорнія, зі своїм сином і хлопцем Алексом Агіларом. Крім Джозефа, вона також має доньку Джекі Розо.

[ + – ] Мілдред із дітьми Джозефом і Джекі

Нагадаємо, Джозеф пішов по слідах батька. Він займається бодібілдингом, а також пробує свої сили в кінематографі.