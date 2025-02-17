Син Шварценеггера довів до сліз своїх родичок: що він сказав (відео)

Патрік Шварценеггер зіграв головну роль у третьому сезоні серіалу "Білий лотос".

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31-річний Патрік Шварценеггер, син голлівудської легенди і колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера, який пішов стопами батька і пробує себе в кіноіндустрії, опублікував відео в Instagram, де повідомляє мамі і сестрі про те, що він отримав роль у серіалі "Білий лотос".

На кадрах, які були зняті за кілька тижнів після його заручин з нареченою Еббі Чемпіон 2023 року, він розповідає новину про кастинг своїй мамі Марії Шрайвер і сестрі Кетрін Шварценеггер.

"Спочатку мені сказали, що я маю тримати це в секреті, але моя сім'я продовжувала помічати, що я поводжуся дивно. Мама думала, що ми з Еббі вагітні. Вона, можливо, була щасливішою за мене! А потім я почав плакати. Вона і справді. Кетрін теж. Це був ефект доміно. Зауважте, це було в ресторані з іншими людьми, лол", — написав він.

Звістка про те, що він отримав головну роль у популярному серіалі-антології HBO, стала для нього "найбільшим днем в історії", але він мусив зберегти це в таємниці.

"Очевидно, я збираюся розповісти своїй нареченій, тому що ми заручилися за тиждень до цього. Я подумав: "Вибачте, я їду на сім місяців (на зйомки в Таїланді)". Тож це був ідеальний час", А потім я пішов і пообідав з усією своєю сім'єю на тиждень пізніше і розповів їм", — розповідав молодий актор.

Патрік також згадав, як дивився перші два сезони "Білого лотоса" зі своєю сім'єю і як вони підштовхнули його пройти прослуховування на третій сезон, прем'єра якого відбулася 16 лютого.

"Щоразу, коли ми дивилися шоу... моя мама завжди говорила: "Чому ти не пройшов прослуховування на це? Чому ти не пішов на це?" А моя сестра говорила: "Тобі потрібно зателефонувати своїм агентам просто зараз. Це смішно, що ти не в шоу, що ти навіть не пройшов прослуховування", — додав Патрік.

Пізніше він отримав електронного листа із запрошенням на прослуховування, але "нікому не сказав, бо подумав: "Нічого, всі підуть на це шоу. У мене такий крихітний шанс отримати дзвінок у відповідь", — згадав він свої думки.

У третьому сезоні Патрік грає Саксона Ретліффа, старшого сина Тімоті (Джейсон Айзекс) і Вікторії (Паркер Поузі), який працює в компанії свого батька. Разом із братами і сестрами Саксона (Сара Кетрін Хук і Сем Нівола), сім'я з п'яти осіб перебуває серед гостей, що відпочивають на курорті в Таїланді і відчувають проблеми в раю.

Раніше Фокус писав, що Патрік з'явився c дівчиною на вечірці в образі культового співака.