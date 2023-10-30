Син Шварценеггера з'явився з дівчиною на вечірці в образі культового співака (фото)

Патрік приміряв знаменитий білий комбінезон, який так любив король рок-н-ролу.

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30-річний син актора і колишнього політика Арнольда Шварценеггера, Патрік, з'явився в образі Елвіса Преслі, а його дівчина, модель Еббі Чемпіон приміряла ансамбль принцеси 90-х. Пара разом прийшла на вечірку на честь Геловіна, влаштовану Кендалл Дженнер у готелі Chateau Marmont у Лос-Анджелесі. Знімками і Патрік, і Еббі поділилися в сторіс Instagram.

На Патріку був знаменитий білий комбінезон з вишивкою на грудях і сонцезахисні окуляри. Еббі ж мала оригінальний вигляд у блискучій срібній мінісукні без бретелей, прозорих білих гольфах вище коліна, срібних оперних рукавичках і тіарі.

Серед інших знаменитостей на вечірці були присутні Ченнінг Татум і Зої Кравіц, Лорі Гарві, Чарлі Д'Амеліо і Лендон Баркер, а також Леонардо Ді Капріо і його нинішня подруга Вітторія Черетті.

Патрік і Еббі познайомилися один з одним у вересні 2015 року, коли вони разом відпочивали в нічному клубі Nice Guy в Західному Голлівуді. У лютому 2016 року фото Шварценеггера з'явилося в соцмережі Чемпіон, що стало, фактично, оголошенням про роман. Відтоді вони нерозлучні.

Чемпіонка виросла в Бірмінгемі, штат Алабама, і назвала своє дитинство ідилічним.

"Воно вчить мати гарні манери, насолоджуватися гарною їжею і нагадує мені про важливість віри і сім'ї", — говорила дівчина в одному з інтерв'ю.

Її старша сестра Баскін Чемпіон виграла конкурс "Міс Підліток Алабама 2014", і саме на цьому заході модельний скаут підійшов до тодішньої 17-річної Еббі. Майже 10 років потому вона брала участь у показах Prada, Ralph Lauren, Chanel і багатьох інших брендів і будинків моди.

Еббі активно підтримує Патріка, який пробує себе в кіно і моделінгу.

"Я думаю, найкраще в тому, що вона поруч зі мною, це те, що вона завжди вболіває за мене, бажає мені найкращого і розкриває в мені найкраще. Я завжди кажу, що у стосунках ви маєте бути найбільшим уболівальником одне одного. Зміцнюйте один одного. І вона робить це для мене", — сказав Шварценеггер журналістам.

Раніше Фокус писав, що Патрік Шварценеггер і його дівчина разом знялися для Vogue.