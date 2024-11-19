Ким Кардашьян похвасталась своей новой технологичной игрушкой от компании Tesla (видео)

44-летняя американская бизнес-вумен владеет автомобилем Tesla Cybertruck. Теперь она развлекает себя новой игрушкой — роботом-гуманоидом Tesla Bot.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, большая поклонница продуктов компаний Илона Маска, похвасталась своим новым приобретением. Миллиардерша вечером 18 ноября в социальной сети Х опубликовала видео взаимодействия со своим новым помощником-роботом от компании Tesla.

Optimus Bot Илон Маск представил на презентации Tesla в прошлом месяце. Теперь основательница SKIMS стала одной из первых владелиц робота-гуманоида, стоимость которого составляет около 30000 долларов США.

"Познакомьтесь с моим новым другом", — подписала видео Кардашьян. Правда неясно, купила ли звезда "нового друга" сама или получила его в подарок. Она показала, как Optimus Bot выполнил несколько задач с впечатляющей точностью. В начале клипа Ким поприветствовала своего нового робота взмахом руки… получив в ответ быстрое приветствие от робота. Затем мать четверых детей спросила, может ли он завершить с ней форму сердца… выразив свое удивление, когда андроид протянул руку, чтобы выполнить задачу. Кроме того, робот ответил на несколько вопросов звезды и продемонстрировал бег трусцой и танцевальные движения. Затем звезда спросила, может ли он "послать воздушный поцелуй". Она показала роботу, как это сделать, и дала ему команду поднять "руку к лицу", он успешно повторил жест.

Известно, что робот Optimus Bot имеет рост 177 см и вес 73 кг и способен передвигаться со скоростью до 4 км/ч. Вместо лица у робота установлен дисплей. Tesla Bot может поднимать грузы весом до 20 кг и управляется системой искусственного интеллекта.

Ранее, 18 ноября, Фокус писал о том, что полицейские оштрафовали Ким Кардашьян за слишком затемненные стекла в ее автомобиле Tesla Cybertruck.