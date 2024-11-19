Кім Кардаш'ян похвалилася своєю новою технологічною іграшкою від компанії Tesla (відео)

44-річна американська бізнес-вумен володіє автомобілем Tesla Cybertruck. Тепер вона розважає себе новою іграшкою — роботом-гуманоїдом Tesla Bot.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян, велика прихильниця продуктів компаній Ілона Маска, похвалилася своїм новим придбанням. Мільярдерка ввечері 18 листопада в соціальній мережі Х опублікувала відео взаємодії зі своїм новим помічником-роботом від компанії Tesla.

Optimus Bot Ілон Маск представив на презентації Tesla минулого місяця. Тепер засновниця SKIMS стала однією з перших власниць робота-гуманоїда, вартість якого становить близько 30000 доларів США.

"Познайомтеся з моїм новим другом", — підписала відео Кардаш'ян. Щоправда, незрозуміло, купила зірка "нового друга" сама чи отримала його в подарунок. Вона показала, як Optimus Bot виконав кілька завдань із вражаючою точністю. На початку кліпу Кім привітала свого нового робота помахом руки... отримавши у відповідь швидке привітання від робота. Потім мати чотирьох дітей запитала, чи може він завершити з нею форму серця... висловивши своє здивування, коли андроїд простягнув руку, щоб виконати завдання. Крім того, робот відповів на кілька запитань зірки і продемонстрував біг підтюпцем і танцювальні рухи. Потім зірка запитала, чи може він "послати повітряний поцілунок". Вона показала роботу, як це зробити, і дала йому команду підняти "руку до обличчя", він успішно повторив жест.

Відомо, що робот Optimus Bot має зріст 177 см і вагу 73 кг і здатний пересуватися зі швидкістю до 4 км/год. Замість обличчя у робота встановлено дисплей. Tesla Bot може піднімати вантажі вагою до 20 кг і управляється системою штучного інтелекту.

Раніше, 18 листопада, Фокус писав про те, що поліцейські оштрафували Кім Кардаш'ян за занадто затемнене скло в її автомобілі Tesla Cybertruck.