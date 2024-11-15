Важкий люкс: Кім Кардаш'ян знялася в рекламі спідньої білизни зі старшою сестрою (фото, відео)

Кім Кардаш'ян вивела свій білизняний бренд на новий рівень.

Кім Кардаш'ян продовжує розвивати свій білизняний бренд Skims. І якщо раніше вона залучала до рекламних кампаній зірок спорту і шоу-бізнесу першої величини, то тепер заколабилася з люксовим брендом Dolce & Gabbana. І, як водиться, особисто прорекламувала, що вийшло зі співпраці з розкішним італійським брендом. А компанію в кадрі їй склала її сестра Кортні. Відповідні знімки опубліковано на сторінці бренду.

Згідно з пресрелізом, партнерство американського бренду та італійського модного дому, оголошене 14 листопада, "об'єднує італійський спосіб життя Dolce & Gabbana з фірмовим комфортом і рішеннями Skims".

"Для мене було честю співпрацювати з моїми друзями Доменіко і Стефано над цією спеціальною колекцією для Dolce&Gabbana і SKIMS. Ми взяли класичні силуети Dolce&Gabbana і леопардові принти і переосмислили їх, надавши їм неймовірну посадку і комфорт, якими славиться Skims. Це воістину знакове партнерство, яким я так рада поділитися зі світом", — уже заявила Кім.

Майбутня колекція, яка об'єднує силуети, матеріали і стилі двох брендів, була відображена в "по-справжньому італійській повсякденній обстановці" художником Надією Лі Коен і фотографом Донною Троуп.

На одній світлині зі спільної роботи сестри Кардаш'ян ідуть італійською вулицею в однакових комбінезонах з леопардовим принтом з класичними об'ємними зачісками, привертаючи захоплені погляди оточуючих.

На іншій фотографії Кім висовується з вікна в ліфчику-бралетті з леопардовим принтом і відповідній сорочці на ґудзиках. На іншій фотографії Кім відпочиває в кріслі, одягнена в чорне прозоре сітчасте боді, панчохи і білий фартух.

Кім і Кортні також зняли кілька відеороликів для кампанії, де вони перебувають у тій самій італійській обстановці, вдягнені у свої леопардові та модні речі. Вони граються, всі посміхаються.

"Ми відчуваємо щиру прихильність до Кім та її сім'ї. Наш спільний зв'язок, укорінений у давній дружбі, природним чином надихнув на цю нову співпрацю, що ґрунтується на інклюзивності та бодипозитиві — цінностях, близьких нашому серцю, які є основою для Skims", — сказали Доменіко Дольче і Стефано Габбана про співпрацю з американкою.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян назвала себе матір'ю-одиначкою.