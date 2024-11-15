Тяжелый люкс: Ким Кардашьян снялась в рекламе нижнего белья со старшей сестрой (фото, видео)

Ким Кардашьян вывела свой бельевой бренд на новый уровень.

Ким Кардашьян продолжает развивать свой бельевой бренд Skims. И если раньше она привлекала в рекламные кампании звезд спорта и шоу-бизнеса первой величины. то теперь заколлабилась с люксовым брендом Dolce & Gabbana. И, как водится, лично прорекламировала, что получилось из сотрудничества с роскошным итальянским брендом. А компанию в кадре ей составила ее сестра Кортни. Соответствующие снимки опубликованы на странице бренда.

Согласно пресс-релизу, партнерство американского бренда и итальянского модного дома, объявленное 14 ноября, "объединяет итальянский образ жизни Dolce & Gabbana с фирменным комфортом и решениями Skims".

"Для меня было честью сотрудничать с моими друзьями Доменико и Стефано над этой специальной коллекцией для Dolce&Gabbana и SKIMS. Мы взяли классические силуэты Dolce&Gabbana и леопардовые принты и переосмыслили их, придав им невероятную посадку и комфорт, которыми славится Skims. Это поистине знаковое партнерство, которым я так рада поделиться с миром", – уже заявила Ким.

Предстоящая коллекция, которая объединяет силуэты, материалы и стили двух брендов, была запечатлена в "по-настоящему итальянской повседневной обстановке" художником Надией Ли Коэн и фотографом Донной Троуп.

На одной фотографии из совместной работы сестры Кардашьян идут по итальянской улице в одинаковых комбинезонах с леопардовым принтом с классическими объемными прическами, привлекая восхищенные взгляды окружающих.

На другой фотографии Ким высовывается из окна в лифчике-бралетте с леопардовым принтом и соответствующей рубашке на пуговицах. На другой фотографии Ким отдыхает в кресле, одетая в черное прозрачное сетчатое боди, чулки и белый фартук.

Ким и Кортни также сняли пару видеороликов для кампании, где они находятся в той же итальянской обстановке, одетые в свои леопардовые и модные вещи. Они резвятся, все улыбаются.

"Мы испытываем искреннюю привязанность к Ким и ее семье. Наша общая связь, укорененная в давней дружбе, естественным образом вдохновила на это новое сотрудничество, основанное на инклюзивности и бодипозитиве — ценностях, близких нашему сердцу и являющихся основой для Skims", – сказали Доменико Дольче и Стефано Габбана о сотрудничестве с американкой.

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