Бывший муж Ким Кардашьян спровоцировал слухи о романе со звездой пиклбола (фото)

Для Ким Кардашьян брак с Крисом Хамфрисом был самым краткосрочным. Пара прожила вместе 72 дня, а бракоразводный процесс длился два года.

Американский профессиональный баскетболист Крис Хамфрис, известный многим как второй муж звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, был замечен на соревнованиях в Далласе в компании теннисистки Джини Бушар, сообщает Newsweek.

Во время тура Ассоциации профессионального пиклбола 2024 года 30-летняя Бушар, вошедшая в число 1/16 финалистов, не просто демонстрировала отменные подачи — она, по всей видимости, закрутила роман с 39-летним Крисом. Пара не только присутствовала вместе на трибунах, но и весело провела время в баре — они обнимались и танцевали. Этот момент попал на видео, которым поделилась игрок в пиклбол Марсела Хонес в Instagram.

Поклонники заподозрили баскетболиста в новом романе после его скандального развода с 44-летней Кардашьян и коротких отношений с моделью Нейлин Эшли в 2021 году.

Роман Хамфриса и Кардашьян

У Криса и Ким был бурный роман, который быстро закончился. С 28 декабря 2010 года телезвезда встречалась с нападающим баскетбольной команды "Нью-Джерси Нетс" Хамфрисом. 18 мая 2011 года он сделал Кардашьян предложение, подарив 20,5-каратное бриллиантовое кольцо Lorraine Schwartz. Ким и Крис поженились 20 августа 2011 года в Монтесито, Калифорния. 31 октября 2011 года, после 72 дней брака, Ким подала на развод, что привело к длительной судебной тяжбе. Их брак был расторгут в 2013 году. С тех пор бывшие супруги не поддерживают отношения и редко обсуждают свой краткий союз. 24 мая 2014 года Ким Кардашьян вышла замуж в третий раз за рэпера Канье Уэста, с которым она встречалась два года до их свадьбы. 2 марта 2022 года Ким и Канье официально развелись. У пары четверо детей: два сына и две дочери.

Напомним, в августе Фокус рассказывал, по каким ценам Ким Кардашьян продает свои старые вещи.