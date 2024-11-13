Колишній чоловік Кім Кардаш'ян спровокував чутки про роман із зіркою піклболу (фото)

Для Кім Кардаш'ян шлюб із Крісом Гамфрісом був найкоротшим. Пара прожила разом 72 дні, а шлюборозлучний процес тривав два роки.

Американський професійний баскетболіст Кріс Гамфріс, відомий багатьом як другий чоловік зірки реаліті-шоу Кім Кардаш'ян, був помічений на змаганнях у Далласі в компанії тенісистки Джині Бушар, повідомляє Newsweek.

Під час туру Асоціації професійного піклболу 2024 року 30-річна Бушар, яка увійшла до числа 1/16 фіналістів, не просто демонструвала чудові подачі — вона, судячи з усього, закрутила роман з 39-річним Крісом. Пара не тільки була присутня разом на трибунах, а й весело провела час у барі — вони обіймалися і танцювали. Цей момент потрапив на відео, яким поділилася гравець у піклбол Марсела Хонес в Instagram.

Шанувальники запідозрили баскетболіста в новому романі після його скандального розлучення з 44-річною Кардаш'ян і коротких стосунків із моделлю Нейлін Ешлі 2021 року.

Роман Гамфріса і Кардаш'ян

У Кріса і Кім був бурхливий роман, який швидко закінчився. З 28 грудня 2010 року телезірка зустрічалася з нападником баскетбольної команди "Нью-Джерсі Нетс" Гамфрісом. 18 травня 2011-го він освідчився Кардаш'ян, подарувавши 20,5-каратну діамантову каблучку Lorraine Schwartz. Кім і Кріс одружилися 20 серпня 2011 року в Монтесіто, Каліфорнія. 31 жовтня 2011 року, після 72 днів шлюбу, Кім подала на розлучення, що призвело до тривалої судової тяганини. Їхній шлюб було розірвано 2013-го. Відтоді колишнє подружжя не підтримує стосунків і рідко обговорює свій короткий союз. 24 травня 2014 року Кім Кардаш'ян вийшла заміж втретє за репера Каньє Веста, з яким вона зустрічалася два роки до їхнього весілля. 2 березня 2022 року Кім і Каньє офіційно розлучилися. У пари четверо дітей: двоє синів і дві доньки.

Нагадаємо, у серпні Фокус розповідав, за якими цінами Кім Кардаш'ян продає свої старі речі.