Поліція Лос-Анджелеса оштрафувала Кім Кардаш'ян: що сталося

Поліцейські оштрафували Кім за надто затемнене скло в її автомобілі Tesla Cybertruck.

44-річна американська бізнесвумен, світська левиця і зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян потрапила в поле зору поліцейських у Лос-Анджелесі, коли їхала дорогою на своєму Tesla Cybertruck. Копи зупинили знаменитість і виписали їй штраф за те, що в її автомобілі занадто темне тонування скла, повідомляє TMZ.

За словами інсайдерів, Кім досить спокійно відреагувала на штраф за виправлення помилки. Цей захід означає, що вона може уникнути штрафу, якщо вирішить питання з тонуванням і з'явиться у відділок шерифа, щоб довести це.

Це не перше зіткнення зірки із проблемами тонування вікон. Ще у 2013 році вона отримала попередження за темні вікна в іншому автомобілі під час поїздки по Калабасасу.

Футуристичне авто Cybertruck з'явилося в гаражі Кім у лютому 2024 року. Потім вона придбала таке ж авто в гладкій матово-чорній версії.

Попри дрібні неприємності з поліцією, багатодітна мати і колишня дружина Каньє Веста готується зіграти адвоката в новому серіалі Раяна Мерфі "Все по справедливості". Його описують як "висококласний, глянцевий і сексуальний дорослий процесуальний серіал".

Проєкт, у якому розповідається про жіночу юридичну фірму, може похвалитися зоряним акторським складом, включно з Наомі Воттс, Сарою Полсон, Нісі Неш і Теяною Тейлор. Кардаш'ян грає впливову адвокатку з розлучень у Лос-Анджелесі, яка керує успішною жіночою юридичною фірмою.

Кім Кардаш'ян з колегами по серіалу "Все по справедливості"

Тема юриспруденції близька знаменитості, оскільки вона витратила чимало часу на те, щоб отримати ліцензію адвоката.

Персонаж Кім частково натхненний реальним адвокатом Кардаш'ян, Лорою Вассер, яка представляла її в шлюборозлучних процесах із Каньє Вестом і Крісом Гамфрісом.

Раніше Кім уже працювала з Мерфі, знявшись в "Американській історії жахів: Ніжність", прем'єра якої відбулася 20 вересня 2023 року.

Нагадаємо, Фокус писав, що колишній чоловік Кім Кардаш'ян спровокував чутки про роман із зіркою піклболу. Ми також розповідали, що Кім Кардаш'ян активно видаляє сліди знайомства з Puff Daddy.