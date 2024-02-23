Кім Кардаш'ян купила собі Tesla Cybertruck (фото)

Автопарк Кім оцінюється більш ніж у два мільйони доларів. Tesla Cybertruck — її остання покупка на даний момент.

Related video

43-річна американська бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян поповнила свій парк розкішних авто останньою новинкою — пікапом Tesla Cybertruck за $100 тисяч. Її помітили біля величезного авто, коли вона зупинилася попити кави в Малібу.

До Кім приєднався її помічник, разом з яким вона потім вирушила на фермерський ринок.

Навіть для такого буденного виходу Кардаш'ян виглядала на мільйон. Вона одягла укорочений білий топ, який підкреслював її підкачаний живіт, і чорні шкіряні широкі штани з ременями на штанинах і металевими елементами.

Образ вона доповнила дорогою чорною шкіряною сумкою і сонцезахисними окулярами.

Кім нещодавно назвала себе "крутою мамою автобази" через те, що у неї є футуристичний автомобіль від компанії Ілона Маска. Пікап випускається в трьох різних комплектаціях за ціною від $60 990 до $99 990.

Автомобіль темно-сріблястого кольору вміщує п'ятьох дорослих.

Що собою являє Tesla Cybertruck

Вперше Кім похвалилася авто перед Суперкубком. На знімку в сторіс машина була припаркована поруч з її приватним літаком вартістю $150 мільйонів, який доставив її на гру.

За останні кілька років Кардаш'ян зібрала велику колекцію автомобілів, загальна вартість яких склала близько $2,1 мільйона.

У неї є спортивний позашляховик Custom Mercedes-Maybach GLS 600 2022 року випуску за $250 тисяч, кастомний Cadillac Escalade 2023 року випуску за $200 тисяч, Lamborghini Urus Кіма 2022 року вартістю близько $400 тисяч, кастомний Maybach S580 2022 року випуску за $250 тисяч та інші дорогі авто.

Нещодавно один з автомобілів Кім виставили на продаж за $100 тисяч. Але вся справа в тому, що машина істотно побита після ДТП.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардашьян виставила на продаж брудну сумочку за $70 тисяч.