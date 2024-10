Кім Кардаш'ян активно видаляє сліди знайомства з Puff Daddy: чого вона боїться

Кім Кардаш'ян була дуже дружна з репером Шоном Комбсом. Однак, коли у нього почалися проблеми, які можуть зачепити і її, вона поспішила обірвати всі зв'язки з ним і стерти будь-яку згадку про їхнє спілкування.

Зірка реаліті-шоу, світська левиця, а віднедавна й акторка Кім Кардаш'ян усерйоз побоюється, що може бути втягнута в вир подій у зв'язку з арештом Шона Комбса (P. Diddy), оскільки з маєтка репера під час обшуків, серед іншого, забрали компрометуючі записи. На них, пише таблоїд People`s Voice, може бути і колишня дружина Каньє Веста.

Кардаш'ян, яка дуже тонко відчуває кон'юнктуру, ще до того як співробітники Міністерства внутрішньої безпеки нагрянули з обшуками в будинок репера, дистанціювалася від нього. Вона відписалася від Комбса буквально за кілька днів до того, як світ сколихнули новини про обшуки і подальший арешт.

Про те, що такі записи мають місце, говорив репер Родні Джонс-молодший, який подав до суду на Дідді ще в лютому 2024-го, звинувативши його в сексуалізованому насильстві, домаганнях і несплаті гонорару за роботу як продюсера альбому "The Love Album: Off The Grid"...

У позові музиканта йдеться про те, що у Шона є запас записів вечірок, таємно зафіксованих прихованими камерами по всьому будинку, де зображено численних високопоставлених політиків, спортсменів і діячів музичної індустрії в гомосексуальних відносинах і в інших позах, які компрометують, включно з сексом із неповнолітніми та тортурами.

Періс Гілтон і Кім Кардаш'ян на "білій вечірці" Комбса Фото: Getty

Тепер Diddy відчуває тиск і планує використовувати ці записи, щоб укласти угоду, потенційно викриваючи численних знаменитостей, які тусувалися з ним.

Подібна практика шантажу не нова. Розсекречені документи MK Ultra показують, що ще 1954 року під час операції "Кульмінація" ЦРУ утримувало кілька будинків розпусти з двосторонніми дзеркалами, де вони знімали на відео людей, які займалися компрометуючими сексуальними діями.

За словами кількох близьких свідків, Г'ю Гефнер керував розширенням цієї схеми шантажу у своєму особняку Playboy, який часто відвідували голлівудські знаменитості та генеральні директори.

І, звісно ж, у цьому бізнесі були замішані сумнозвісні Джеффрі Епштейн і Гіслейн Максвелл, яким приписують тісний зв'язок із МОССАД і британською короною.

Зараз команда Кардаш'ян щосили намагається розірвати зв'язки з Diddy, але онлайн-детективи вже розкрили зв'язки і тепер намагаються викрити роль Кім у бізнесі.

Тимчасом поповзли чутки, що Комбс нібито накачував наркотиками неповнолітніх дівчаток і переправляв їх через кордони штатів. В одному з відео він прямо говорить, як підібрав на вулиці маленьку дівчинку, привів її до себе додому, змусив називати його Папа Комбс і удочерив її.

Комбс і його "усиновлена" Ава

Diddy з'явився в скандально відомому сексуальному дитячому телешоу Дена Шнайдера "All That", де брали участь кілька відомих педофілів, які роками розбещували маленьких зірок на знімальному майданчику, і все це під захистом Nickelodeon, стверджують у People`s Voice.

Під час епізоду з Diddy на обличчя дитини-зірки Шейна Ліона вилили густий молочно-білий слиз, намагаючись розбудити його, і Diddy сказав дітям засунути іграшковий гелікоптер йому в штани.

Той самий епізод із шоу "All That" із Шоном Комбсом

Про те, що Комбсу не вдасться безкарно брехати і продовжувати робити те, що він робить, комік Кетт Вільямс передбачив ще в січні.

Кетт Вільямс передбачив арешт репера

Тим часом розслідування триває, і на підході ще 120 позовів проти Комбса від тих, хто був серед його жертв. На той момент їм було від 9 до 38 років.

Адвокати потерпілих обіцяють назвати інші зіркові імена зі списку спільників Комбса після того, як ретельно все перевірять.

Тим часом Комб утримується у в'язниці в Брукліні й дуже боїться отруєння.

