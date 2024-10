Ким Кардашьян активно удаляет следы знакомства с Puff Daddy: чего она боится

Ким Кардашьян была очень дружна с рэпером Шоном Комбсом. Однако, когда у него начались проблемы, которые могут зацепить и ее, она поспешила оборвать все связи с ним и стереть любое упоминание об их общении.

Звезда реалити-шоу, светская львица, а с недавних пор и актриса Ким Кардашьян всерьез опасается, что может быть втянута в круговорот событий в связи с арестом Шона Комбса (P. Diddy), поскольку из особняка рэпера во время обысков среди прочего забрали компрометирующие записи. На них, пишет таблоид People`s Voice, может быть и бывшая жена Канье Уэста.

Кардашьян, которая очень тонко чувствует коньюнктуру, еще до того как сотрудники Министерства внутренней безопасности нагрянули с обысками в дом рэпера, дистанцировалась от него. Она отписалась от Комбса буквально за несколько дней до того, как мир потрясли новости об обысках и последовавшем аресте.

О том, что такие записи имеют место, говорил рэпер Родни Джонс-младший, который подал в суд на Дидди еще в феврале 2024-го, обвинив его в сексуализированном насилии, домогательствах и неуплате гонорара за работу в качестве продюсера альбома "The Love Album: Off The Grid"

В иске музыканта говорится, что у Шона есть запас записей вечеринок, тайно зафиксированных скрытыми камерами по всему дому, где изображены многочисленные высокопоставленные политики, спортсмены и деятели музыкальной индустрии в гомосексуальных отношениях и других компрометирующих позах, включая секс с несовершеннолетними и пытки.

Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян на "белой вечеринке" Комбса Фото: Getty

Теперь Diddy чувствует давление и планирует использовать эти записи, чтобы заключить сделку, потенциально разоблачая многочисленных знаменитостей, которые тусовались с ним.

Подобная практика шантажа не нова. Рассекреченные документы MK Ultra показывают, что еще в 1954 году во время операции "Кульминация" ЦРУ содержало несколько публичных домов с двухсторонними зеркалами, где они снимали на видео людей, занимающихся компрометирующими сексуальными действиями.

По словам нескольких близких свидетелей, Хью Хефнер управлял расширением этой схемы шантажа в своем особняке Playboy, который часто посещали голливудские знаменитости и генеральные директора.

И, конечно же, в этом бизнесе были замешаны печально известные Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл, которым приписывают тесную связь с МОССАД и британской короной.

Сейчас команда Кардашьян изо всех сил старается разорвать связи с Diddy, но онлайн-детективы уже раскрыли связи и теперь пытаются разоблачить роль Ким в бизнесе.

Тем временем поползли слухи, что Комбс якобы накачивал наркотиками несовершеннолетних девочек и переправлял их через границы штатов. В одном из видео он прямо говорит, как подобрал на улице маленькую девочку, привел ее к себе домой, заставил называть его Папа Комбс и удочерил ее.

Комбс и его "усыновленная" Ава

Diddy появился в скандально известном сексуальном детском телешоу Дэна Шнайдера "All That", где участвовали несколько известных педофилов, которые годами растлевали маленьких звезд на съемочной площадке, и все это под защитой Nickelodeon, утверждают в People`s Voice.

Во время эпизода с Diddy на лицо ребенка-звезды Шейна Лиона вылили густую молочно-белую слизь, пытаясь разбудить его, и Diddy сказал детям засунуть игрушечный вертолет ему в штаны.

Тот самый эпизод из шоу "All That" с Шоном Комбсом

О том, что Комбсу не удастся безнаказанно врать и продолжать делать то, что он делает, комик Кэтт Уильямс предсказал еще в январе.

Кэтт Уильямс предсказал арест рэпера

Тем временем расследование продолжается, и на подходе еще 120 исков против Комбса от тех, кто был среди его жертв. На тот момент им было от 9 до 38 лет.

Адвокаты потерпевших обещают назвать другие звездные имена из списка сообщников Комбса после того, как тщательно все проверят.

Тем временем Комб содержится в тюрьме в Бруклине и очень боится отравления.

