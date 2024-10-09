От Лайзы Миннелли до Мадонны: 7 топ-звезд Голливуда, которые имеют связи с мафией (фото)

Звезды часто попадают в разные скандалы. Некоторые сделали карьеру благодаря своим сомнительным связям, включая Роберта Де Ниро и Элизабет Херли.

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О многих легендах Голливуда ходят всевозможные слухи. Некоторых знаменитых актеров подозревают даже в тесных связях с мафиозными кланами. Чтобы создать крутой образ на экране звезды непосредственно общались и дружили с гангстерами, пишет Radar Online.

Роберт Де Ниро — семья Гамбино

Актер Роберт Де Ниро Фото: Getty Images

Звезда Голливуда Роберт Де Ниро, как предполагают журналисты, связан с кланом Гамбино: чтобы подготовиться к своей роли в фильме "Анализируй это", провел время с гангстером Энтони "Толстяком Энди" Руджиано. Кроме этого, Энтони Короццо, член семьи, снялся в массовке в фильме. Говорят, что Де Ниро предложил Руджиано, чтобы тот сыграл невротического гангстера в фильме 1999 года. Позже актер настаивал, что не помнит данный момент на съемочной площадке.

Лайза Миннелли – семья Гамбино

Актриса Лайза Минелли Фото: Википедия

Говорят, что звезда "Кабаре", американская актриса и певица Лайза Миннелли встречалась с актером и бывшим мелким гангстером Джанни Руссо. Есть утверждения, что Гамбино убедили Фрэнсиса Форда Копполу взять Руссо на роль Карло Рицци в "Крестном отце", он также выступал посредником между Paramount Studios и главарем нью-йоркской мафии Джо Коломбо-старшим. Как пишет таблоид, Руссо в свое время сообщил, что спал с Мэрилин Монро, когда ему было 16 лет. Он также утверждал, что "занимался сексом втроем" с Миннелли и танцовщицей из Вегаса.

Мадонна – семьи Коломбо и Бонанно

Певица Мадонна Фото: Instagram madonna

По данным издания, поп-дива Мадонна встречалась с бывшим королем клубов Майами и гангстером Крисом Пачиелло. Позже его признали виновным в рэкете и приговорили к десяти годам тюрьмы за убийство. Пачиелло также прославился тем, что выдал высший эшелон преступных семей Коломбо и Бонанно. Сообщается, что бывшая девушка Мадонны Ингрид Касарес сопровождала Пасиелло на встречи мафии, поэтому неудивительно, если у нее все еще остались какие-то связи с мафией.

Стивен Сигал – семья Гамбино и Джона Готти

Актер Стивен Сигал Фото: instagram.com/seagalofficial

Американский актер, спортсмен — мастер айкидо Стивен Сигал, который поддержал Россию в жестокой войне против Украины, заявил, что не знал, что работал на мафию более десяти лет. В 2000 году эксперт по боевым искусствам решил больше не снимать жестокие фильмы из-за своей новообретенной духовности. Плохая новость заключалась в том, что его деловой партнер, Джулиус Нассо, был тесно связан с семьей Гамбино. Само собой разумеется, Нассо и его дружкам-гангстерам этот шаг совсем не понравился, поскольку они рисковали потерять кучу денег.

Бандиты, по-видимому, пытались заставить Сигала не только сниматься в большем количестве фильмов, но и платить процент от гонораров за фильмы, которые он ранее снял при финансовой помощи Нассо. Сигал впоследствии выступил свидетелем обвинения на суде против Питера Готти и некоторых других гангстеров. 72-летний звезда боевиков продолжил сниматься в кино. Правда он не признался, что заставило его вернуться на большой экран — давление со стороны мафии или собственные суждения.

Элизабет Херли – семья Коломбо

Актриса Элизабет Херли Фото: Getty Images

Сообщается, что в 2001 году эта британская актриса и модель Элизабет Херли состояла в отношениях с главарем банды Коломбо Домиником "Донни Шэксом" Монтемарано, отсидевшим 11 лет в тюрьме за рэкет. По слухам, они познакомились на съемках фильма о мафии "Голубоглазый Микки", продюсером которого была Элизабет Херли. Их видели в Голливуде, держащимися за руки и обедающими вместе.

Монтемарано находился под пристальным вниманием ФБР по подозрению в вмешательстве в ход студенческих футбольных соревнований с целью организации договорных матчей в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Обвинения были сняты, но ФБР якобы следило за его деятельностью в течение многих лет.

Джо Пеши – семья Дженовезе

Актер Джо Пеши Фото: instagram.com/joepesci

Американский актер и певец, звезда "Казино" и "Один дома" Джо Пеши якобы связан с семьей Дженовезе. Ходили слухи, что в 1982 году его коллега-актер Джеймс Каан нанял бандитов, чтобы избить Пеши из-за счета в размере 8000 долларов за проживание в отеле в Майами, который он не оплатил. Это привело к большой ссоре между ними, Каан якобы связался с гангстером, чтобы "решить" проблему с Пеши "окончательно".

Джеймс и Джо в конечном итоге примирились, прежде чем ситуация вышла из-под контроля.

Аль Пачино – семья Дженовезе

Актер Аль Пачино Фото: Getty Images

Аль Пачино косвенно связывают с преступным кланом Дженовезе, хотя более подробная информация об их связях недоступна широкой публике. Вполне возможно, что такие актеры, как Пачино и Каан, отлично сыграли роли мафиози и членов банд, общаясь с реальными членами преступных семей и перенимая их манеру общения и разговоров.

Напомним, 8 октября Фокус писал о том, что актер Аль Пачино высказался о своих отношениях с Нур Альфаллах.