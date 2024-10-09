Від Лайзи Міннеллі до Мадонни: 7 зірок Голлівуду, які мають зв'язки з мафією (фото)

Зірки часто потрапляють у різні скандали. Деякі зробили кар'єру завдяки своїм сумнівним зв'язкам, включно з Робертом Де Ніро та Елізабет Герлі.

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Про багатьох легенд Голлівуду ходять всілякі чутки. Деяких знаменитих акторів підозрюють навіть у тісних зв'язках із мафіозними кланами. Щоб створити крутий образ на екрані зірки безпосередньо спілкувалися і дружили з гангстерами, пише Radar Online.

Роберт Де Ніро — сім'я Гамбіно

Актор Роберт Де Ніро Фото: Getty Images

Зірка Голлівуду Роберт Де Ніро, як припускають журналісти, пов'язаний із кланом Гамбіно: щоб підготуватися до своєї ролі у фільмі "Аналізуй це", провів час із гангстером Ентоні "Товстуном Енді" Руджіано. Крім цього, Ентоні Короццо, член сім'ї, знявся в масовці у фільмі. Кажуть, що Де Ніро запропонував Руджіано, щоб той зіграв невротичного гангстера у фільмі 1999 року. Пізніше актор наполягав, що не пам'ятає цей момент на знімальному майданчику.

Лайза Міннеллі — сім'я Гамбіно

Актриса Лайза Мінеллі Фото: Вiкiпедiя

Кажуть, що зірка "Кабаре", американська актриса і співачка Лайза Міннеллі зустрічалася з актором і колишнім дрібним гангстером Джанні Руссо. Є твердження, що Гамбіно переконали Френсіса Форда Копполу взяти Руссо на роль Карло Ріцці в "Хрещеному батьку", він також виступав посередником між Paramount Studios і ватажком нью-йоркської мафії Джо Коломбо-старшим. Як пише таблоїд, Руссо свого часу повідомив, що спав із Мерилін Монро, коли йому було 16 років. Він також стверджував, що "займався сексом утрьох" із Міннеллі та танцівницею з Вегаса.

Мадонна — сім'ї Коломбо і Бонанно

Співачка Мадонна Фото: Instagram madonna

За даними видання, поп-діва Мадонна зустрічалася з колишнім королем клубів Маямі та гангстером Крісом Пачієлло. Пізніше його визнали винним у рекеті та засудили до десяти років в'язниці за вбивство. Пачієлло також прославився тим, що видав вищий ешелон злочинних сімей Коломбо і Бонанно. Повідомляється, що колишня дівчина Мадонни Інгрід Касарес супроводжувала Пачієлло на зустрічі мафії, тому не дивно, якщо у неї все ще залишилися якісь зв'язки з мафією.

Стівен Сігал — сім'я Гамбіно і Джона Готті

Актор Стівен Сігал Фото: instagram.com/seagalofficial

Американський актор, спортсмен — майстер айкідо Стівен Сігал, який підтримав Росію в жорстокій війні проти України, заявив, що не знав, що працював на мафію понад десять років. У 2000 році експерт з бойових мистецтв вирішив більше не знімати жорстокі фільми через свою новонабуту духовність. Погана новина полягала в тому, що його діловий партнер, Джуліус Нассо, був тісно пов'язаний із сім'єю Гамбіно. Само собою зрозуміло, Нассо і його дружкам-гангстерам цей крок зовсім не сподобався, оскільки вони ризикували втратити купу грошей.

Бандити, мабуть, намагалися змусити Сігала не тільки зніматися в більшій кількості фільмів, а й платити відсоток від гонорарів за фільми, які він раніше зняв за фінансової допомоги Нассо. Сігал згодом виступив свідком обвинувачення на суді проти Пітера Готті та деяких інших гангстерів. 72-річна зірка бойовиків продовжив зніматися в кіно. Щоправда він не зізнався, що змусило його повернутися на великий екран — тиск з боку мафії чи власні судження.

Елізабет Герлі — сім'я Коломбо

Актриса Елізабет Герлі Фото: Getty Images

Повідомляється, що 2001 року ця британська актриса і модель Елізабет Герлі перебувала у стосунках із ватажком банди Коломбо Домініком "Донні Шексом" Монтемарано, який відсидів 11 років у в'язниці за рекет. З чуток, вони познайомилися на зйомках фільму про мафію "Блакитноокий Міккі", продюсером якого була Елізабет Герлі. Їх бачили в Голлівуді, коли вони трималися за руки і обідали разом.

Монтемарано перебував під пильною увагою ФБР за підозрою у втручанні в перебіг студентських футбольних змагань з метою організації договірних матчів у Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. Звинувачення було знято, але ФБР нібито стежило за його діяльністю протягом багатьох років.

Джо Пеші — сім'я Дженовезе

Актор Джо Пеші Фото: instagram.com/joepesci

Американський актор і співак, зірка "Казино" і "Сам удома" Джо Пеші нібито пов'язаний із сім'єю Дженовезе. Ходили чутки, що 1982 року його колега-актор Джеймс Каан найняв бандитів, щоб побити Пеші через рахунок у розмірі 8000 доларів за проживання в готелі в Майамі, який він не оплатив. Це призвело до великої сварки між ними, Каан нібито зв'язався з гангстером, щоб "вирішити" проблему з Пеші "остаточно".

Джеймс і Джо зрештою примирилися, перш ніж ситуація вийшла з-під контролю.

Аль Пачіно — сім'я Дженовезе

Актор Аль Пачіно Фото: Getty Images

Аль Пачіно побічно пов'язують зі злочинним кланом Дженовезе, хоча детальніша інформація про їхні зв'язки недоступна широкому загалу. Цілком можливо, що такі актори, як Пачіно і Каан, чудово зіграли ролі мафіозі та членів банд, спілкуючись із реальними членами злочинних сімей і переймаючи їхню манеру спілкування і розмов.

Нагадаємо, 8 жовтня Фокус писав про те, що актор Аль Пачіно висловився про свої стосунки з Нур Альфаллах.