Квартирні махінації в окупованих містах: хакери зламали листування "волонтера" РФ, — InformNapalm

Відомий волонтер РФ Олександр Іванов намагається заволодіти нерухомістю в тимчасово окупованому Маріуполі й інших непідконтрольних Україні містах нібито для потреб своєї волонтерської організації. Листування, які свідчать про махінації з нерухомістю та розкривають інші деталі діяльності кремлівських "волонтерів" і поширення російської пропаганди на окупованих територіях, має в розпорядженні українська хакерська група "256 Кібер Штурмова".

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Про це розповідає з посиланням на дані кібернетичної розвідки (CYBINT) від української хакерської групи "256 Кібер Штурмова" міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm 3 квітня.

Зазначається, що українські хакери слідкували за переписуваннями Олександра Іванова в месенджерах майже 3 роки та передавали отримані дані Силам оборони України.

Журналісти зазначають, що Іванов є одним із "придворних кремлівських волонтерів", яких російська влада використовує, щоб створити ілюзію "народного єднання" навколо війни проти України. Він є членом партії "Единая Россия", постійно долучається до публічних заходів за участі президента РФ Володимира Путіна.

Кремлівський волонтер Олександр Іванов Фото: InformNapalm

Іванов живе в Косино-Ухтомскому районі Москви та має власний бізнес із дезінфекції та знезараження приміщень, що фіктивно зареєстрований на його родича. Крім того, він тримає пункт видачі замовлень одного популярного російського маркетплейса, кажуть розслідувачі. Кремлівська пропаганда вибудовує образ Іванова як місцевого активіста "на районі", який робить усе для підтримки російських солдатів на фронті.

Іванов відомий як місцевий активіст одного з районів Москви Фото: InformNapalm

Волонтер РФ Олександр Іванов просить у "влади" квартири в окупованих містах

Українські хакери мають в розпорядженні особисту інформацію Олександра Іванова з 2022 року. Під приводом "допомоги підрозділам російської армії" він регулярно відвідує тимчасово окуповані території України, найчастіше такі поїздки він здійснював у 2023 році. Завдяки його світлинам і відеозаписам вдалося отримати цінні дані про окупаційні війська, ураження російської техніки та ситуацію на окупованих територіях.

В особистому архіві росіянина українські кіберфахівці знайшли скриншот листа від командира військової частини 49881 до окупаційної адміністрації Маріуполя, в якому той просить виділити квартиру для волонтерської організації Іванова "Будемо жити Росія". Цей випадок може свідчити про те, що "волонтерська організація" потрібна Іванову не лише для зборів коштів на армію РФ, зазначають розслідувачі.

Іванов просив окупантів виділити йому квартиру в Маріуполі для потреб його "волонтерської організації" Фото: InformNapalm

Також Іванов має тісні зв'язки з окупаційною владою Луганська. Головним його партнером у 2023 році був ексдепутат так званої "народної ради Луганської народної республіки" і колишній глава "комітету держбезпеки і оборони ЛНР" Олег Попов.

Олександр Іванов з колишнім депутатом "народної ради ЛНР" Олегом Поповим Фото: InformNapalm

У вересні 2023 року Іванов ніби жартома сказав Попову, що "було б дуже добре" мати квартиру в центрі "республіки" та уточнив, що в Маріуполі "процес пішов через адміністрацію".

Розслідувачі кажуть, що з подальших листувань невідомо, чи вдалося Z-волонтеру отримати нерухомість у Луганську, бо в грудні 2023 року Олег Попов був ліквідований під час вибуху автівки.

Українські хакери отримали доступ до листування Іванова і Попова Фото: InformNapalm Іванов просив у Попова квартиру в Луганську Фото: InformNapalm

"Квартирні забаганки Іванова виглядають особливо цинічно, враховуючи те, що Росія вже три роки не може забезпечити житлом місцевих мешканців на окупованих територіях. Які залишилися на вулиці внаслідок скидання бомб, ракетних ударів та обстрілів російської артилерії. Водночас така практика є окремим проявом загальної політики РФ з вичавлення місцевого населення на українських землях та підміни його на російське", — зазначають в InformNapalm.

Іванов має куратора і на вищому рівні російської влади. Ним є Сергій Хрульов, заступник керівника апарату комітету Держдуми РФ з питань оборони.

Заступник керівника апарату комітету Держдуми РФ з питань оборони Сергій Хрульов з Олександром Івановим Фото: InformNapalm

Розслідувачі також зазначають, що з отриманих скринів листувань Іванова можна зробити висновки про ставлення населення РФ до війни, яке часто допомагає армії "з-під батога". Наприклад, Іванов хотів купити для окупантів антидронову рушницю й обурився високою ціною, на що отримав від продавця критику загарбницької війни, яку веде Росія проти України. У ще одному діалозі співробітниця школи, де Іванов раніше організовував збір для потреб армії РФ, відмовила йому в запуску нового збору, бо "допомагати в побуті люди були готові, але й то небагато", а зараз влада каже, що на фронті все спокійно та стабільно, і вона не може сказати колективу, що насправді все якось інакше.

Іванов дорікав продавцю за завищену ціну на антидронову рушницю Фото: InformNapalm Іванов хотів організувати збір на потреби армії РФ у школі Фото: InformNapalm

Нагадаємо, 1 квітня в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що на тимчасово окупованих українських територіях РФ примусово мобілізує українців до армії.

Також 1 квітня керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко заявив, що мешканці було відмовлено у наданні статусу особи з інвалідністю внаслідок війни з аргументом, що вона отримала травми не під час "заходів, необхідних для забезпечення оборони України". Андрющенко закликав український уряд вплинути на ситуацію і попередив, що інакше розкриє неприємну правду про оборону міста.