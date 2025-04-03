Квартирные махинации в оккупированных городах: хакеры взломали переписку "волонтера" РФ, — InformNapalm

Известный волонтер РФ Александр Иванов пытается завладеть недвижимостью во временно оккупированном Мариуполе и других неподконтрольных Украине городах якобы для нужд своей волонтерской организации. Перепиской, свидетельствующей о махинациях с недвижимостью и раскрывающей другие детали деятельности кремлевских "волонтеров" и распространения российской пропаганды на оккупированных территориях, располагает украинская хакерская группа "256 Кибер Штурмова".

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Об этом рассказывает со ссылкой на данные кибернетической разведки (CYBINT) от украинской хакерской группы "256 Кибер Штурмовая" международное разведывательное сообщество InformNapalm 3 апреля.

Отмечается, что украинские хакеры следили за переписками Александра Иванова в мессенджерах почти 3 года и передавали полученные данные Силам обороны Украины.

Журналисты отмечают, что Иванов является одним из "придворных кремлевских волонтеров", которых российские власти используют, чтобы создать иллюзию "народного единения" вокруг войны против Украины. Он является членом партии "Единая Россия", постоянно приобщается к публичным мероприятиям с участием президента РФ Владимира Путина.

Кремлевский волонтер Александр Иванов Фото: InformNapalm

Иванов живет в Косино-Ухтомском районе Москвы и имеет собственный бизнес по дезинфекции и обеззараживанию помещений, который фиктивно зарегистрирован на его родственника. Кроме того, он держит пункт выдачи заказов одного популярного российского маркетплейса, говорят расследователи. Кремлевская пропаганда выстраивает образ Иванова как местного активиста "на районе", который делает все для поддержки российских солдат на фронте.

Иванов известен как местный активист одного из районов Москвы Фото: InformNapalm

Волонтер РФ Александр Иванов просит у "властей" квартиры в оккупированных городах

Украинские хакеры располагают личной информацией Александра Иванова с 2022 года. Под предлогом "помощи подразделениям российской армии" он регулярно посещает временно оккупированные территории Украины, чаще всего такие поездки он совершал в 2023 году. Благодаря его фотографиям и видеозаписям удалось получить ценные данные об оккупационных войсках, поражениях российской техники и ситуации на оккупированных территориях.

В личном архиве россиянина украинские киберспециалисты нашли скриншот письма от командира воинской части 49881 к оккупационной администрации Мариуполя, в котором тот просит выделить квартиру для волонтерской организации Иванова "Будем жить Россия". Этот случай может свидетельствовать о том, что "волонтерская организация" нужна Иванову не только для сбора средств на армию РФ, отмечают расследователи.

Иванов просил оккупантов выделить ему квартиру в Мариуполе для нужд его "волонтерской организации" Фото: InformNapalm

Также Иванов имеет тесные связи с оккупационными властями Луганска. Главным его партнером в 2023 году был экс-депутат так называемого "народного совета Луганской народной республики" и бывший глава "комитета госбезопасности и обороны ЛНР" Олег Попов.

Александр Иванов с бывшим депутатом "народного совета ЛНР" Олегом Поповым Фото: InformNapalm

В сентябре 2023 года Иванов как бы в шутку сказал Попову, что "было бы очень хорошо" иметь квартиру в центре "республики" и уточнил, что в Мариуполе "процесс пошел через администрацию".

Расследователи говорят, что из дальнейших переписок неизвестно, удалось ли Z-волонтеру получить недвижимость в Луганске, потому что в декабре 2023 года Олег Попов был ликвидирован при взрыве автомобиля.

Украинские хакеры получили доступ к переписке Иванова и Попова Фото: InformNapalm Иванов просил у Попова квартиру в Луганске Фото: InformNapalm

"Квартирные прихоти Иванова выглядят особенно цинично, учитывая то, что Россия уже три года не может обеспечить жильем местных жителей на оккупированных территориях. Которые остались на улице в результате сброса бомб, ракетных ударов и обстрелов российской артиллерии. В то же время такая практика является отдельным проявлением общей политики РФ по выдавливанию местного населения на украинских землях и подмены его на российское", — отмечают в InformNapalm.

Иванов имеет куратора и на высшем уровне российской власти. Им является Сергей Хрулев, заместитель руководителя аппарата комитета Госдумы РФ по вопросам обороны.

Заместитель руководителя аппарата комитета Госдумы РФ по вопросам обороны Сергей Хрулев с Александром Ивановым Фото: InformNapalm

Расследователи также отмечают, что из полученных скринов переписок Иванова можно сделать выводы об отношении населения РФ к войне, которое часто помогает армии "из-под кнута". Например, Иванов хотел купить для оккупантов антидроновое ружье и возмутился высокой ценой, на что получил от продавца критику захватнической войны, которую ведет Россия против Украины. В еще одном диалоге сотрудница школы, где Иванов ранее организовывал сбор для нужд армии РФ, отказала ему в запуске нового сбора, потому что "помогать в быту люди были готовы, но и то немного", а сейчас власть говорит, что на фронте все спокойно и стабильно, и она не может сказать коллективу, что на самом деле все как-то иначе.

Иванов упрекал продавца за завышенную цену на антидроновое ружье Фото: InformNapalm Иванов хотел организовать сбор на нужды армии РФ в школе Фото: InformNapalm

Напомним, 1 апреля в Министерстве иностранных дел Украины, что на временно оккупированных украинских территориях РФ принудительно мобилизует украинцев в армию.

Также 1 апреля руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко заявил, что жительнице было отказано в предоставлении статуса лица с инвалидностью вследствие войны с аргументом, что она получила травмы не во время "мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины". Андрющенко призвал украинское правительство повлиять на ситуацию и предупредил, что иначе раскроет неприятную правду об обороне города.