Мариупольцы обратились к правительству и угрожают раскрыть правду об обороне города: в чем дело

Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко утверждает, что жительнице Мариуполя отказали в предоставлении статуса лица с инвалидностью вследствие войны, аргументировав это тем, что в городе не продолжались бои после 5 марта 2022 года. Он требует у власти исправить несправедливость, а в противном случае угрожает рассказать неприятные факты об обороне Мариуполя. Официальной реакции представителей правительства на момент публикации материала не было.

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Сообщение о том, что государство, по его мнению, "стирает Мариуполь из истории Украины", Петр Андрющенко опубликовал в своем Telegram-канале 1 апреля.

Петр Андрющенко опубликовал историю мариупольчанки, которой отказали в статусе лица с инвалидностью вследствие войны Фото: Скриншот

"А вы знали, что травма, полученная мариупольцами в Драмтеатре во время российской бомбардировки — это бытовая травма? А что никакие боевые действия в Мариуполе после 05 марта 2022 года не продолжались, все убитые и раненые — фейк, а оборона Мариуполя в течение 86 суток — выдумка?" — пишет Андрющенко.

Он рассказывает, что жительнице Мариуполя Наталье Ю. чудом удалось выжить после взрыва, однако она получила тяжелые ранения и потеряла глаз, имеет значительные повреждения рук и другие проблемы со здоровьем.

Петр Андрющенко заявляет, что государство стирает историю обороны Мариуполя Фото: Скриншот Руководитель "Центра изучения оккупации" угрожает рассказать неприятную правду об обороне Мариуполя Фото: Скриншот

Несмотря на это межведомственная комиссия по вопросам установления факта получения лицами ранений или других повреждений здоровья, полученных от взрывчатых предметов на территории проведения антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины отказала Наталье в о

"Тот самый момент, когда пишешь, а руки дрожат от ярости. То есть, не было? То есть Государство Украина считает, что в Мариуполе действительно не было десятков тысяч погибших в результате российской агрессии. Что 16 марта россияне не сбрасывали бомбу на Драмтеатр", — пишет руководитель "Центра изучения оккупации".

В опубликованном им документе указано, что Наталье "отказано в установлении факта получения пострадавшим лицом ранения или иного повреждения здоровья, полученного от взрывоопасных предметов на территории мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты населения и интересов государства" на основании того, что повреждения были получены "не в период и не на территории" проведения этих мероприятий.

Жителям Мариуполя отказали в предоставлении статуса лица с инвалидностью вследствие войны Фото: Андрющенко Time В решении указано, что женщина получила травмы не в период проведения мероприятий, необходимых для обороны города Фото: Андрющенко Time

Андрющенко обратился к украинскому правительству с требованием повлиять на эту ситуацию.

"Мариупольцы страшны в своем единении в борьбе друг за друга, что доказало 86 дней сопротивления гораздо более страшному врагу, чем вы. Поэтому давайте сделаем так — вы быстро исправите эту несправедливость, или мы окончательно нарушим заговор молчания до конца войны. И мы начнем рассказывать миру не только о героической обороне и жертве Мариуполя, а детали провалов эвакуации, факты успокоения города накануне вторжения визитами первых лиц и еще кучу подробностей, которые вам не понравятся", — написал мариуполец.

Жительнице Мариуполя отказали в статусе инвалидности: реакция Правительства

Официальных комментариев от представителей правительства на момент публикации материала не было.

Напомним, 13 марта Петр Андрющенко сообщал, что россияне везут много раненых в военный госпиталь в Кальмиусском районе Мариуполя, а также активно перебрасывают через город технику на Бердянское направление.

21 февраля Петр Андрющенко рассказывал, что РФ запустила железнодорожное сообщение в Мариуполь.

Российские СМИ 14 февраля писали, что РФ в Мариуполе хочет превратить "Азовсталь" в постиндустриальный парк.