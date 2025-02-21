РФ запустила железнодорожное сообщение в Мариуполь: 88 вагонов с углем доехали до порта

Российские оккупанты уже отремонтировали и готовят запустить в марте участок Волноваха — Угледар — Розовка. Это замкнутое кольцо железнодорожного сообщения Ростов-на-Дону — Джанкой.

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Российские войска полностью восстановили железнодорожное сообщение на оккупированных территориях, в частности участок Иловайск — Ларино — Караванная — Доля — Еленовка. Она дополняет ветку Ростов — Иловайск — Гранитное — Волноваха — Мариуполь, которая функционирует со вчерашнего дня. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в пятницу, 21 февраля

По его словам, только за вчера зафиксировано движение поезда с 88 грузовыми вагонами, загруженными углем, в направлении Мариуполя для дальнейшей транспортировки через порт. Значительная часть путей электрифицирована, что позволило задействовать похищенные электровозы, выведенные с хранения, в частности со станции Асланова вблизи Мариуполя.

Схематическое изображение железнодорожного сообщения на ВОТ Фото: Андрющенко Time

Следующий участок Волноваха — Угледар — Розовка уже отремонтирован, его планируют запустить в марте. Это создаст сплошное железнодорожное сообщение между Ростовом-на-Дону и Джанкоем (АР Крым), охватывая Мариуполь, Волноваху, Донецк, Угледар в Донецкой области, а также Розовку, Токмак, Бердянск и Мелитополь в Запорожской области.

Андрющенко отметил, что единственным способом сорвать российскую логистику остаются удары по мостам, виадукам или установление огневого контроля, который сделает невозможным движение поездов на отдельных участках, как это происходило в операциях ВСУ между Бердянском и Токмаком.

Напомним, 20 февраля Мариупольский городской совет сообщал о запуске железнодорожного сообщения между Ростовом и временно оккупированным Мариуполем. Далее оккупанты планируют пустить железнодорожную ветку в Крым.

Одной из причин успехов ВС РФ на Покровском направлении аналитики назвали налаживание железнодорожного сообщения по маршруту Авдеевка — Очеретино.