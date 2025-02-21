РФ запустила залізничне сполучення до Маріуполя: 88 вагонів з вугіллям доїхали до порту
Російські окупанти вже відремонтували та готують запустити в березні ділянку Волноваха — Вугледар — Розівка. Це замкне кільце залізничного сполучення Ростов-на-Дону — Джанкой.
Російські війська повністю відновили залізничне сполучення на окупованих територіях, зокрема ділянку Іловайськ — Ларіно — Караванна — Доля — Оленівка. Вона доповнює гілку Ростов — Іловайськ — Гранітне — Волноваха — Маріуполь, яка функціонує від учора. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у п'ятницю, 21 лютого
За його словами, лише за вчора зафіксовано рух потяга з 88 вантажними вагонами, завантаженими вугіллям, у напрямку Маріуполя для подальшого транспортування через порт. Значну частину колій електрифіковано, що дозволило задіяти викрадені електровози, виведені зі зберігання, зокрема зі станції Асланова поблизу Маріуполя.
Наступна ділянка Волноваха — Вугледар — Розівка вже відремонтована, її планують запустити в березні. Це створить суцільне залізничне сполучення між Ростовом-на-Дону та Джанкоєм (АР Крим), охоплюючи Маріуполь, Волноваху, Донецьк, Вугледар у Донецькій області, а також Розівку, Токмак, Бердянськ і Мелітополь у Запорізькій області.
Андрющенко зазначив, що єдиним способом зірвати російську логістику залишаються удари по мостах, віадуках або встановлення вогневого контролю, який унеможливить рух потягів на окремих ділянках, як це відбувалося в операціях ЗСУ між Бердянськом і Токмаком.
Нагадаємо, 20 лютого Маріупольська міська рада повідомляла про запуск залізничного сполучення між Ростовом і тимчасово окупованим Маріуполем. Далі окупанти планують пустити залізничну гілку до Криму.
Однією з причин успіхів ЗС РФ на Покровському напряму аналітики назвали налагодження залізничного сполучення за маршрутом Авдіївка — Очеретине.