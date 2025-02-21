РФ запустила залізничне сполучення до Маріуполя: 88 вагонів з вугіллям доїхали до порту

Російські окупанти вже відремонтували та готують запустити в березні ділянку Волноваха — Вугледар — Розівка. Це замкне кільце залізничного сполучення Ростов-на-Дону — Джанкой.

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Російські війська повністю відновили залізничне сполучення на окупованих територіях, зокрема ділянку Іловайськ — Ларіно — Караванна — Доля — Оленівка. Вона доповнює гілку Ростов — Іловайськ — Гранітне — Волноваха — Маріуполь, яка функціонує від учора. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у п'ятницю, 21 лютого

За його словами, лише за вчора зафіксовано рух потяга з 88 вантажними вагонами, завантаженими вугіллям, у напрямку Маріуполя для подальшого транспортування через порт. Значну частину колій електрифіковано, що дозволило задіяти викрадені електровози, виведені зі зберігання, зокрема зі станції Асланова поблизу Маріуполя.

Схематичне зображення залізничного сполучення на ТОТ Фото: Андрющенко Time

Наступна ділянка Волноваха — Вугледар — Розівка вже відремонтована, її планують запустити в березні. Це створить суцільне залізничне сполучення між Ростовом-на-Дону та Джанкоєм (АР Крим), охоплюючи Маріуполь, Волноваху, Донецьк, Вугледар у Донецькій області, а також Розівку, Токмак, Бердянськ і Мелітополь у Запорізькій області.

Андрющенко зазначив, що єдиним способом зірвати російську логістику залишаються удари по мостах, віадуках або встановлення вогневого контролю, який унеможливить рух потягів на окремих ділянках, як це відбувалося в операціях ЗСУ між Бердянськом і Токмаком.

Нагадаємо, 20 лютого Маріупольська міська рада повідомляла про запуск залізничного сполучення між Ростовом і тимчасово окупованим Маріуполем. Далі окупанти планують пустити залізничну гілку до Криму.

Однією з причин успіхів ЗС РФ на Покровському напряму аналітики назвали налагодження залізничного сполучення за маршрутом Авдіївка — Очеретине.