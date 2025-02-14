Потратят 100 млрд рублей: РФ планирует превратить "Азовсталь" в постиндустриальный парк

В парке планируют построить туробъект "Доменная печь", а также музей, гостиницы, магазины и прибрежную зону. Проект планируют сдать до 2035 года.

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Российская Федерация до 2035 года планирует превратить металлургический комбинат "Азовсталь" в постиндустриальный парк с музеем, гостиницами, магазинами и прибрежной зоной. Об этом сообщает издание Mash.

"Завод "Азовсталь" в Мариуполе станет главной туристической точкой Донбасса. На территории комбината планируется общедоступный постиндустриальный парк стоимостью около 100 млрд. рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект планируют подготовить и сдать до 2035 года. В парке построят туристический объект "Доменная печь", где посетителям расскажут о методах металлургического производства, рудный двор с музеем, гостиницы, магазины, площадки для мероприятий и прибрежную зону.

Сейчас ведется разработка технических проектов и составляется смета. Ориентировочная сумма — около 100 млрд рублей.

Напомним, ВС РФ впервые атаковали "Азовсталь" зажигательными или фосфорными бомбами впервые 19 апреля 2022 года. Температура их горения достигала 2000-2500 градусов по Цельсию.

Впоследствии продолжалась эвакуация защитников "Азовстали". Многим удалось выйти из окружения, после которого они попали в плен.

Сначала оккупанты сначала думали снести "Азовсталь". Планировалось, что на месте предприятия появится парковая зона или технопарк.

Однако позже стало известно, что оккупационная администрация в Мариуполе не собирается останавливать завод "Азовсталь", поскольку на нем работает несколько тысяч горожан. Вместо этого предприятие решили освятить, чтобы "изгнать оттуда демонов". Тогда же россияне пытались разминировать территорию завода. Поскольку они не хотели использовать граждан своей страны, то отправляли туда пророссийских боевиков "Л/ДНР".