"Систематически кто-то взрывается": оккупанты решили освятить "Азовсталь" в Мариуполе

По словам советника мэра Петра Андрющенко, россияне решили провести крестный ход, чтобы якобы легче было разминировать территорию завода.

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Российские оккупанты решили освятить территорию временно захваченного завода "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы "выгнать оттуда демонов". Об этом рассказал советник мэра Петр Андрюшенко в комментарии журналистам "24 канала" 9 августа.

По его словам, украинские военные настолько напугали россиян во время битвы за Мариуполь весной прошлого года, что они ищут новые способы, дабы найти спокойствие. Территорию завода было принять освятить и провести крестный ход, чтобы "выгнать оттуда демонов".

"В прошлом году притащили каких-то попов и водили крестные ходы вокруг "Азовстали" – "выгоняли демонов" оттуда. Поэтому там якобы можно спокойно находиться", – говорится в сообщении.

Отдельно было отмечено, что россияне также пытаются разминировать территорию завода и отправляют туда пророссийских боевиков "Л/ДНР", чтобы не использовать граждан своей страны. Петр Андрющенко отметил, что они для РФ являются не более, чем расходным материалом.

"Россияне разминируют [меткомбинат "Азовсталь", — ред.] – там до сих пор систематически кто-то взрывается. Там, где разминировали, режут на металл", – добавил Петр Андрющенко.

А вот от глобального обустройства территории противник пока что решил отказаться. Там расположена вертолетная площадка, куда время от времени садятся воздушные суда, но из-за регулярных взрывов постоянно там ничего не базируется.

Напомним, 4 июля советник мэра Петр Андрющенко отмечал, что есть множество факторов, которые указывают на то, что Мариуполь вскоре освободят. У россиян проблемы с финансированием одновременно в нескольких секторах общественной жизни. В Кремле не хотят тратить деньги на территорию, которую вскоре могут деоккупировать ВСУ.