"Множество факторов": Мариуполь скоро освободят, — советник мэра

Петр Андрющенко отмечает проблемы с финансированием одновременно в нескольких секторах общественной жизни в Мариуполе. По его словам, в Кремле попросту не хотят напрасно расходовать средства на территорию, которую Украина скоро деоккупирует.

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У оккупантов в Мариуполе заканчиваются деньги, на что указывает ряд обстоятельств — будь то задержка выплаты заработной платы работникам водоканала или незаконченные строительные работы по благоустройству городской территории. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, причиной может быть развивающееся украинское контрнаступление. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

В качестве подтверждения представитель мариупольской мэрии опубликовал скриншот переписки местных сотрудников образовательной сферы.

Скриншот Петра Андрющенко

"…теперь вот и проблема с финансированием зарплат и отпускных у педагогов. Между собой люди говорят, что это из-за контрнаступления ВСУ — потому что наши близко и есть много факторов, которые прогнозируют, что Мариуполь очень скоро вернется домой", — говорится в публикации Андрющенко.

По его словам, в Кремле просто не хотят зря расходовать средства на территорию, которую скоро деоккупируют.

Напомним, что в ходе контрнаступления украинские силы могут перейти Днепр в Херсонской области, что станет кошмаром для войск РФ. Если украинские войска закрепятся на левом берегу, это резко изменит положение дел для оккупантов, считает Сергей Сумленный, основатель немецкого аналитического центра European Resilience Initiative Center. Сейчас российским войскам приходится контролировать несколько участков фронта одновременно.

Также сообщалось, что из-за угрозы Запорожской АЭС ВСУ усиливают северную границу — и личным составом, и бронетехникой. По информации командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, работа по укреплению безопасности северной территории продолжается беспрерывно с тех пор, как оттуда враг был выбит.