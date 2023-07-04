"Безліч чинників": Маріуполь скоро звільнять, — радник мера

Петро Андрющенко відзначає проблеми з фінансуванням одночасно в кількох секторах суспільного життя у Маріуполі. За його словами, у Кремлі просто не хочуть марно витрачати кошти на територію, яку Україна скоро деокупує.

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В окупантів у Маріуполі закінчуються гроші, на що вказує низка обставин — чи-то затримка виплати заробітної плати працівникам водоканалу, чи-то незакінчені будівельні роботи з доброустрою міської території. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, причиною може бути український контрнаступ, що розвивається. Про це він повідомив у Telegram-каналі.

Як підтвердження представник маріупольської мерії опублікував скриншот листування місцевих співробітників освітньої сфери.

Скриншот Петра Андрющенка

"...тепер ось і проблема з фінансуванням зарплат і відпускних у педагогів. Між собою люди кажуть, що це через контрнаступ ЗСУ — тому що наші близько, і є багато факторів, які прогнозують, що Маріуполь дуже скоро повернеться додому", — йдеться в публікації Андрющенка.

За його словами, у Кремлі просто не хочуть даремно витрачати кошти на територію, яку скоро деокупують.

Нагадаємо, що під час контрнаступу українські сили можуть перейти Дніпро в Херсонській області, що стане кошмаром для військ РФ. Якщо українські війська закріпляться на лівому березі, це різко змінить стан справ для окупантів, вважає Сергій Сумленний, засновник німецького аналітичного центру European Resilience Initiative Center. Зараз російським військам доводиться контролювати кілька ділянок фронту одночасно.

Також повідомлялося, що через загрозу Запорізькій АЕС ЗСУ посилюють північний кордон і особовим складом, і бронетехнікою. За інформацією командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, робота зі зміцнення безпеки північної території триває безперервно відтоді, як звідти ворог був вибитий.