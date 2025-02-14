Витратять 100 млрд рублів: РФ планує перетворити "Азовсталь" на постіндустріальний парк

В парку планують побудувати туроб'єкт "Дом'яна піч", а також музей, готелі, магазини та прибережну зону. Проєкт планують здати до 2035 року.

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Російська Федерація до 2035 року планує перетворити металургійний комбінат "Азовсталь" на постіндустріальний парк з музеєм, готелями, магазинами та прибережною зоною. Про це повідомляє видання Mash.

"Завод "Азовсталь" у Маріуполі стане головною туристичною точкою Донбасу. На території комбінату планується загальнодоступний постіндустріальний парк вартістю близько 100 млрд. рублів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт планують підготувати та здати до 2035 року. В парку побудують туристичний об'єкт "Дом'яна піч", де відвідувачам розкажуть про методи металургійного виробництва, рудне подвір'я з музеєм, готелі, магазини, майданчики для заходів та прибережну зону.

Нині ведеться розробка технічних проєктів і складається кошторис. Орієнтовна сума — близько 100 млрд рублів.

Нагадаємо, ЗС РФ вперше атакували "Азовсталь" запальними або фосфорними бомбами вперше 19 квітня 2022 року. Температура їх горіння досягала 2000-2500 градусів за Цельсієм.

Згодом тривала евакуація захисників "Азовсталі". Багато кому вдалось вийти з оточення, після якого вони потрапили в полон.

Спочатку окупанти спочатку думали знести "Азовсталь". Планувалось, що на місці підприємства з'явиться паркова зона або технопарк.

Однак пізніше стало відомо, що окупаційна адміністрація у Маріуполі не збирається зупиняти завод "Азовсталь", оскільки на ньому працює кілька тисяч містян. Натомість підприємство вирішили освятити, щоб "вигнати звідти демонів". Тоді ж росіяни намагались розмінувати територію заводу. Оскільки вони не хотіли використовувати громадян своєї країни, то відправляли туди проросійських бойовиків "Л/ДНР".