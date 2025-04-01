Маріупольці звернулися до уряду і погрожують розкрити правду про оборону міста: в чому справа

Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко стверджує, що мешканці Маріуполя відмовили у наданні статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, аргументувавши це тим, що в місті не тривали бої після 5 березня 2022 року. Він вимагає у влади виправити несправедливість, а в іншому разі погрожує розповісти неприємні факти про оборону Маріуполя. Офіційної реакції представників уряду на момент публікації матеріалу не було.

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Допис про те, що держава, на його думку, "стирає Маріуполь з історії України", Петро Андрющенко опублікував у своєму Telegram-каналі 1 квітня.

Петро Андрющенко опублікував історію маріупольчанки, якій відмовили в статусі особи з інвалідністю внаслідок війни Фото: Скриншот

"А ви знали, що травма, отримана маріупольцями в Драмтеатрі під час російського бомбардування — це побутова травма? А що ніякі бойові дії в Маріуполі після 05 березня 2022 року не тривали, всі вбиті та поранені — фейк, а оборона Маріуполя протягом 86 діб — вигадка?" — пише Андрющенко.

Він розповідає, що мешканці Маріуполя Наталії Ю. дивом вдалося вижити після вибуху, однак вона отримала тяжкі поранення та втратила око, має значні пошкодження рук та інші проблеми зі здоров'ям.

Петро Андрющенко заявляє, що держава стирає історію оборони Маріуполя Фото: Скриншот Керівник "Центру вивчення окупації" погрожує розповісти неприємну правду про оборону Маріуполя Фото: Скриншот

Попри це міжвідомча комісія з питань встановлення факту отримання особами поранень чи інших ушкоджень здоровʼя, одержаних від вибухових предметів на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією Російської Федерації проти України відмовила Наталі в отриманні статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, говорить Андрющенко та прикріпляє скан-копії рішення.

"Той самий момент, коли пишеш, а руки тремтять від люті. Тобто, не було? Тобто Держава Україна вважає, що в Маріуполі дійсно не було десятків тисяч загиблих внаслідок російської агресії. Що 16 березня росіяни не скидали бомбу на Драмтеатр", — пише керівник "Центру вивчення окупації".

В опублікованому ним документі зазначено, що Наталії "відмовлено у встановленні факту отримання постраждалою особою поранення чи іншого ушкодження здоров'я, одержаного від вибухонебезпечних предметів на території заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту населення та інтересів держави" на підставі того, що ушкодження були отримані "не в період і не на території" проведення цих заходів.

Мешканці Маріуполя відмовили в наданні статусу особи з інвалідністю внаслідок війни Фото: Андрющенко Time У рішенні зазначено, що жінка отримала травми не в період проведення заходів, необхідних для оборони міста Фото: Андрющенко Time

Андрющенко звернувся до українського уряду з вимогою вплинути на цю ситуацію.

"Маріупольці страшні у своєму єднанні в боротьбі один за одного, що довело 86 днів опору набагато страшнішому ворогу, аніж ви. Тому зробімо так — ви швидко виправите цю несправедливість, або ми остаточно порушимо змову мовчання до кінця війни. І ми почнемо розповідати світу не лише про героїчну оборону та жертву Маріуполя, а деталі провалів евакуації, факти заспокоєння міста напередодні вторгнення візитами перших осіб і ще купу подробиць, які вам не сподобаються", — написав маріуполець.

Мешканці Маріуполя відмовили в статусі інвалідності: реакція Уряду

Офіційних коментарів від представників уряду на момент публікації матеріалу не було.

Нагадаємо, 13 березня Петро Андрющенко повідомляв, що росіяни везуть багато поранених до військового шпиталю в Кальміуському районі Маріуполя, а також активно перекидають через місто техніку на Бердянський напрямок.

21 лютого Петро Андрющенко розповідав, що РФ запустила залізничне сполучення до Маріуполя.

Російські ЗМІ 14 лютого писали, що РФ у Маріуполі хоче перетворити "Азовсталь" на постіндустріальний парк.