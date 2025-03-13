Стягують техніку і везуть до лікарень поранених: окупанти активізувалися ще на одному напрямку

Військовий шпиталь в Кальміуському районі Маріуполя "забитий" пораненими окупантами, а в палатах встановили двоярусні ліжка через нестачу місця, розповідає Петро Андрющенко.

Related video

Російські окупанти почали активніше перекидати техніку на Бердянський напрямок через Маріуполь на Донеччині. Про це повідомив керівник "Центру вивчення окупації", ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, РФ переміщує туди техніку, боєприпаси та живу силу.

"Встановлено поодинокі випадки перевезення танків, проте загальна кількість техніки — одиниці. Це не просто менше, ніж раніше. Це за чотири дня стільки, скільки рік тому було за день. А два роки — за годину", — зауважив Петро Андрющенко.

Він додав, що "з приємного", що з Розівського напрямку до Маріуполя везуть багато поранених росіян.

"З Розівського напряму системно поступає побита бронетехніка. На ММК ім. Ілліча на ремонт. Не багато (але де її багато взяти вже?) але системно. Військовий шпиталь в Кальміуському районі забитий повністю. Вже встановили в палатах двоярусні ліжка через нестачу місця. переважно — важкі", — написав Андрющенко.

Нагадаємо, що ЗС РФ на Покровському напрямку на Донеччині почали штурмові дії в районі Срібного. Вони намагаються взяти під контроль усі населені пункти на цій ділянці фронту.

12 березня повідомлялося, що ЗСУ "розмотали" колону танків-сараїв росіян на Торецькому напрямку