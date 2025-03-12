"Змішали із землею": ЗСУ розгромили колону з "танків-сараїв" РФ на Торецькому напрямку (відео)

Росіяни замість малих груп вирішили заслати "танки-сараї", набиті піхотою. Ворожу колону помітили українські аеророзвідники, скоригувавши артилерію та дрони.

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На Торецькому напрямку на Донеччині росіяни втратили колону техніки, яка вирушила на штурм позицій Сил оборони України. Про це повідомили у телеграм-каналі 28-ї бригади ЗСУ.

В бригаді розповіли, що росіяни замість малих груп стали посилати танки-сараї набиті піхотою. Ворожу колону помітили українські аеророзвідники, скоригувавши артилерію та дрони. Після чого танки вже зустріли пілоти підрозділів БпЛА.

"Попри весь "захист", 2 танки окупантів вдалось знищити. Ще 2 почали тікати, лишивши своїх штурмовиків напризволяще. Десант в паніці розбігся хто куди. Хтось опинився у відкритому полі, дехто ховався у кущах, а найбільш "фартові" встигли сховатись у нори. Але закінчили всі однаково. ББпС, R.V., "Kurt&Company" та артилеристи змішали усіх з землею", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 11 березня повідомлялося, що ЗС РФ провели невдалий штурм на Сіверському напрямку. Вони втратили майже 40 одиниць різноманітної техніки і 160 бійців.

Також повідомлялося, що під Покровськом та Торецьком на Донеччині ЗСУ контратакують ЗС РФ. Росіяни визнають, що виснажилися, а українці цим активно користуються.