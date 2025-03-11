Штурмували 40 одиницями техніки: ЗСУ рознесли росіян на Сіверському напрямку (відео)

Окупанти штурмували на броньованій техніці, багі, квадроциклах та автомобілях. Ворожий штурм відбивали силами трьох бригад ЗСУ.

Related video

Російські окупанти провели невдалий штурм на Сіверському напрямку. Вони втратили майже 40 одиниць різноманітної техніки і 160 бійців. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Луганськ" в Телеграмі.

"Сіверський напрямок. Новий наступ із застосуванням бронетехніки був зупинений Силами оборони України, які входять до складу ОТУ "Луганськ", — йдеться у повідомленні.

В результаті бою росіяни понесли наступні втрати:

14 БМП — знищено;

16 ББМ — пошкоджено;

1 танк — знищено, ще 2 — пошкоджено;

3 одиниці легкового автотранспорту — знищено;

3 багі — знищено;

2 квадроцикли — знищено.

ліквідовано 159 одиниць живої сили.

Нагадаємо, що під Покровськом та Торецьком на Донеччині ЗСУ контратакують ЗС РФ. Росіяни визнають, що виснажилися, а українці цим активно користуються.

Також повідомлялося, що на Покровському напрямку на Донеччині українські захисники взяли в полон 9 росіян. Вони спершу закликали їх здатися, але коли ті відмовилися, зайшли до них в тил і замінували будівлю, де вони ховалися.