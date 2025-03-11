Штурмовали 40 единицами техники: ВСУ разнесли россиян на Северском направлении (видео)

Оккупанты штрумировали на бронированной технике, багги, квадроциклах и автомобилях. Вражеский штурм отбивали силами трех бригад ВСУ.

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Российские оккупанты провели неудачный штурм на Северском направлении. Они потеряли почти 40 единиц разнообразной техники и 160 бойцов. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Луганск" в Телеграм.

"Северское направление. Новое наступление с применением бронетехники было остановлено Силами обороны Украины, которые входят в состав ОТГ "Луганск", — говорится в сообщении.

В результате боя русские понесли следующие потери:

14 БМП — уничтожено;

16 ББМ — повреждены;

1 танк — уничтожен, еще 2 — повреждены;

3 единицы легкового автотранспорта — уничтожено;

3 багги — уничтожено;

2 квадроцикла — уничтожено.

ликвидировано 159 единиц живой силы.

Напомним, что под Покровском и Торецком в Донецкой области ВСУ контратакуют ВС РФ. Россияне признают, что истощились, а украинцы этим активно пользуются.

Также сообщалось, что на Покровском направлении в Донецкой области украинские защитники взяли в плен 9 россиян. Они сперва призвали их сдаться, но когда те отказались, зашли к ним в тыл и заминировали здание, где они прятались.