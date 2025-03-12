"Смешали с землей": ВСУ разгромили колонну из "танков-сараев" РФ на Торецком направлении (видео)

Россияне вместо малых групп решили заслать "танки-сараи", набитые пехотой. Вражескую колонну заметили украинские аэроразведчики, скорректировав артиллерию и дроны.

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На Торецком направлении в Донецкой области россияне потеряли колонну техники, которая отправилась на штурм позиций Сил обороны Украины. Об этом сообщили в телеграмм-канале 28-й бригады ВСУ.

В бригаде рассказали, что россияне вместо малых групп стали посылать танки-сараи набитые пехотой. Вражескую колонну заметили украинские аэроразведчики, скорректировав артиллерию и дроны. После чего танки уже встретили пилоты подразделений БпЛА.

"Несмотря на всю "защиту", 2 танка оккупантов удалось уничтожить. Еще 2 начали убегать, оставив своих штурмовиков на произвол судьбы. Десант в панике разбежался кто куда. Кто-то оказался в открытом поле, некоторые прятались в кустах, а наиболее "фартовые" успели спрятаться в норы. Но закончили все одинаково. ББпС, R.V., "Kurt&Company" и артиллеристы смешали всех с землей", — говорится в сообщении.

Напомним, что 11 марта сообщалось, что ВС РФ провели неудачный штурм на Северском направлении. Они потеряли почти 40 единиц разнообразной техники и 160 бойцов.

Также сообщалось, что под Покровском и Торецком в Донецкой области ВСУ контратакуют ВС РФ. Россияне признают, что истощились, а украинцы этим активно пользуются.