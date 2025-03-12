"Тонкими клешнями лізуть вперед": ЗСУ "розмотали в нуль" колону росіян під Срібним, — офіцер

Противник в складі колони висунувся на штурм позицій СОУ у складі 2 танків, 3 ББМ "Ахмат" та купи легкої автомобільної техніки.

Related video

Російські окупанти на Покровському напрямку на Донеччині почали штурмові дії в районі Срібного. Вони намагаються взяти під контроль усі населені пункти на цій ділянці фронту. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

11 березня противник в складі колони висунувся на штурм позицій Сил оборони України у складі 2 танків, 3 ББМ "Ахмат" та купи легкої автомобільної техніки.

"П**ари штурмували в районі населеного пункту Срібне на Покровському напрямку в складі 13 одиниць техніки. Хлопці за допомогою дронів та арти розмотали колону в нуль, але це певним чином тривожні дзвіночки, адже зі сторони Срібного та Андріївки вони намагаються тонкими клешнями лізти вперед, щоб взяти під контроль усі населені пункти", — написав "Алекс".

Карта боїв в районі Срібного

Він зауважив, що окупанти мають план у такий спосіб охопити всю цю ділянку, де фактично одне поле і пара посадок, які тримати буде дуже важко.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 12 березня повідомили, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмів агресора в районах населених пунктів Новоторецьке, Водяне Друге, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Зелене, Звірове, Леонтовичі, Сергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка, Преображенка, Богданівка, Олексіївка, Шевченко, Котлярівка, Улакли та Андріївка.

Нагадаємо, що 12 березня повідомлялося, що ЗСУ "розмотали" колону танків-сараїв росіян на Торецькому напрямку. Попри весь "захист", 2 танки окупантів вдалось знищити. Ще 2 почали тікати, лишивши своїх штурмовиків напризволяще. Десант в паніці розбігся хто куди.

11 березня на Сіверському напрямку ЗСУ знищили колону техніки росіян і 159 окупантів. Над операцією працювали бійці трьох бригад.