"Тонкими клешнями лезут вперед": ВСУ "размотали в ноль" колонну россиян под Серебряным, — офицер

Противник в составе колонны выдвинулся на штурм позиций СОУ в составе 2 танков, 3 ББМ "Ахмат" и кучи легкой автомобильной техники.

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Российские оккупанты на Покровском направлении в Донецкой области начали штурмовые действия в районе Серебряного. Они пытаются взять под контроль все населенные пункты на этом участке фронта. Об этом в своем телеграмм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

11 марта противник в составе колонны выдвинулся на штурм позиций Сил обороны Украины в составе 2 танков, 3 ББМ "Ахмат" и кучи легкой автомобильной техники.

"П**ары штурмовали в районе населенного пункта Серебряное на Покровском направлении в составе 13 единиц техники. Ребята с помощью дронов и арты размотали колонну в ноль, но это определенным образом тревожные звоночки, ведь со стороны Серебряного и Андреевки они пытаются тонкими клешнями лезть вперед, чтобы взять под контроль все населенные пункты", — написал "Алекс".

Карта боев в районе Срибного

Он отметил, что оккупанты имеют план таким образом охватить весь этот участок, где фактически одно поле и пара посадок, которые держать будет очень трудно.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 12 марта сообщили, что на Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Новоторецкое, Водяное Второе, Луч, Лысовка, Новоукраинка, Зеленое, Зверево, Леонтовичи, Сергеевка, Удачное, Новоалександровка, Надиевка, Преображенка, Богдановка, Алексеевка, Шевченко, Котляровка, Улаклы и Андреевка.

Напомним, что 12 марта сообщалось, что ВСУ "размотали" колонну танков-сараев россиян на Торецком направлении. Несмотря на всю "защиту", 2 танка оккупантов удалось уничтожить. Еще 2 начали убегать, оставив своих штурмовиков на произвол судьбы. Десант в панике разбежался кто куда.

11 марта на Северском направлении ВСУ уничтожили колонну техники россиян и 159 оккупантов. Над операцией работали бойцы трех бригад.