Стягивают технику и везут в больницы раненых: оккупанты активизировались еще на одном направлении

Военный госпиталь в Кальмиусском районе Мариуполя "забит" ранеными оккупантами, а в палатах установили двухъярусные кровати из-за недостатка места, рассказывает Петр Андрющенко.

Related video

Российские оккупанты начали активнее перебрасывать технику на Бердянское направление через Мариуполь в Донецкой области. Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации", экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, РФ перемещает туда технику, боеприпасы и живую силу.

"Установлены единичные случаи перевозки танков, однако общее количество техники — единицы. Это не просто меньше, чем раньше. Это за четыре дня столько, сколько год назад было за день. А два года — за час", — отметил Петр Андрющенко.

Он добавил, что "из приятного", что с Розовского направления в Мариуполь везут много раненых россиян.

"С Розовского направления системно поступает побитая бронетехника. На ММК им. Ильича на ремонт. Не много (но где ее много взять уже?) но системно. Военный госпиталь в Кальмиусском районе забит полностью. Уже установили в палатах двухъярусные кровати из-за недостатка места. преимущественно — тяжелые", — написал Андрющенко.

Напомним, что ВС РФ на Покровском направлении в Донецкой области начали штурмовые действия в районе Серебряного. Они пытаются взять под контроль все населенные пункты на этом участке фронта.

12 марта сообщалось, что ВСУ "размотали" колонну танков-сараев россиян на Торецком направлении