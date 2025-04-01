Россия принудительно мобилизует украинцев в армию на временно оккупированных территориях, — МИД

Российская Федерация осуществляет принудительную мобилизацию украинцев в Вооруженные силы на оккупированных территориях. В Министерстве иностранных дел в связи с этим выразили протест.

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Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с принудительной мобилизацией украинских граждан в Вооруженные силы и другие военные формирования, которую Российская Федерация осуществляет на временно оккупированных территориях Украины — Автономной Республике Крым и городе Севастополе, частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, в рамках так называемого "весеннего призыва 2025", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что такой "призыв" на оккупированных территориях грубо нарушает международное право, в частности Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Согласно документу запрещается принуждать лиц служить в вооруженных или вспомогательных силах РФ, а также оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию.

МИД призвал усилить политико-дипломатическое, санкционное и другие виды давления на Москву, а также принять все меры для защиты украинцев. Также в министерстве попросили граждан по возможности избегать российского "призыва", а в случае принудительной мобилизации при первой возможности оставлять такие подразделения и возвращаться на территорию Украины или выезжать в третьи страны.

Напомним, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия планирует начать новые наступательные удары на Запорожском, Харьковском и Сумском направлениях. По его словам, новые наступательные операции нужны Кремлю для выдвижения Украине ультиматума.

Позже, 31 марта стало известно, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале весеннего призыва в российские Вооруженные силы. Срочников будут призывать с апреля по июль 2025 года. Они будут служить 12 месяцев вдали от войны в Украине. Количество призывников возрастет на 20% по сравнению с планами 2023 и 2024 годов.