Больше, чем в 2023 и 2024 годах: Путин объявил весенний призыв в 2025 году (документ)

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале весеннего призыва в российские Вооруженные силы. Срочников будут призывать с апреля по июль 2025 года. Они будут служить 12 месяцев вдали от войны в Украине. Количество призывников возрастет на 20% по сравнению с планами 2023 и 2024 годов.

Related video

Указ российского президента о призыве на срочную службу в РФ появился на портале Кремля.

31 марта на портале Кремля появилось решение Путина относительно весеннего призыва в ВС РФ. Указано, что на срочную службу в российскую армию планируют набрать 160 тыс. россиян. Также отмечается, что состоится увольнение солдат, у которых завершился срок пребывания в армии. Президент РФ дал распоряжение различным органам власти, чтобы они организовали набор срочников в 2025 году.

Срочная служба в РФ — первая страница указа Путина о весеннем призыве 2025 года Фото: Кремль Срочная служба в РФ — вторая страница указа Путина о весеннем призыве 2025 года Фото: Кремль

Срочная служба в РФ — детали

Минобороны РФ отреагировало на указ Путина. Среди прочего, вышел приказ №175 главы российского Минобороны Андрея Белоусова, содержание которого растолковали во время брифинга, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Как пояснил вице-адмирал Владимир Цимлянский, призыв в РФ будет проходить по такой процедуре:

набор людей — с 1 апреля по 15 июля. Прибытие первых партий в сборные пункты — 15 апреля;

срок службы — 12 месяцев. Получение военной специальности длится до пяти месяцев;

призыв объявляется на всей конституционной территории РФ;

срочников не будут отправлять в пункты дислокации, расположенные на оккупированных частях Украины (части Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей). В приказе не упоминается оккупированный Крым как место, в которое не будут отправлять призывников.

Отдельно указывается, что Минобороны начнет применять специальную базу данных для учета призывников. Повестки рассылаются в электронном виде, а также по почте, предупредил россиян Цимлянский.

Предыдущий, осенний, призыв в российскую армию состоялся с сентября по октябрь 2024 года. Согласно планам Минобороны РФ, должны были набрать 130 тысяч россиян. В отчете ведомства, озвученном в марте 2025 года, назвали цифру 133 тыс. срочников, которые попали в ВС РФ на срочную службу и еще ее не завершили. Согласно решению российских властей, количество новобранцев возрастет на 20%.

Фокус писал о предыдущих указах Путина о срочной службе в РФ. Например, осенью 2023 года также призвали 130 тысяч. Отдельно указывало, что третья часть освоит новую военную технику и будет отправлена в воинские части.

Напоминаем, 19 марта росСМИ рассказали о планах Путина на продолжение войны и на оккупацию четырех областей Украины. Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых наступлениях ВС РФ, которые ожидаются в течение 2025 года.