Більше, ніж у 2023 та 2024: Путін оголосив весняний призов у 2025 році (документ)

Президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок весняного призову у російські Збройні сили. Строковиків призиватимуть з квітня по липень 2025 року. Вони служитимуть 12 місяців далеко від війни в Україні. Кількість призовників зросте на 20% порівняно з планами 2023 та 2024 років.

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Указ російського президента про призов на строкову службу у РФ з'явився на порталі Кремля.

31 березня на порталі Кремля з'явилось рішення Путіна щодо весняного призову у ЗС РФ. Вказано, що на строкову службу у російську армію планують набрати 160 тис. росіян. Також наголошується, що відбудеться звільнення солдатів, у яких завершився термін перебування в армії. Президент РФ дав розпорядження різним органам влади, щоб вони організували набір строковиків у 2025 році.

Строкова служба у РФ - перша сторінка указу Путіна про весняний призив 2025 року Фото: Кремль Строкова служба у РФ - друга сторінка указу Путіна про весняний призив 2025 року Фото: Кремль

Строкова служба у РФ — деталі

Міноборони РФ відреагувало на указ Путіна. Серед іншого, вийшов наказ №175 глави російського Міноборони Андрія Бєлоусова, зміст якого розтлумачили під час брифінгу, ідеться у дописі відомства у Telegram-каналі. Як пояснив віцеадмірал Володимир Цимлянський, призов у РФ відбуватиметься за такою процедурою:

набір людей — з 1 квітня по 15 липня. Прибуття перших партій у збірні пункти — 15 квітня;

строк служби — 12 місяців. Отримання військової спеціальності триватиме до п'яти місяців;

призов оголошується на усій конституційній території РФ;

строковиків не будуть відправляти в пункти дислокації, розташовані на окупованих частинах України (частини Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей). У наказі не згадується окупований Крим як місце, в яке не будуть відправляти призовників.

Окремо вказується, що Міноборони почне застосовувати спеціальну базу даних для обліку призовників. Повістки розсилаються в електронному вигляді, а також поштою, попередив росіян Цимлянський.

Попередній, осінній, призов у російську армію відбувся з вересня по жовтень 2024 року. Згідно з планами Міноборони РФ, мали набрати 130 тисяч росіян. У звіті відомства, озвученому у березні 2025 року, назвали цифру 133 тис. строковиків, які потрапили у ЗС РФ на строкову службу і ще її не завершили. Згідно з рішенням російської влади, кількість новобранців зросте на 20%.

Фокус писав про попередні укази Путіна щодо строкової служби у РФ. Наприклад, восени 2023 року також призвали 130 тисяч. Окремо вказувало, що третя частина освоїть нову військову техніку та буде відправлена у військові частини.

Нагадуємо, 19 березня росЗМІ розповіли про плани Путіна на продовження війни та на окупацію чотирьох областей України. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив про нові наступи ЗС РФ, які очікуються протягом 2025 року.