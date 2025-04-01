Росія примусово мобілізує українців до армії на тимчасово окупованих територіях, — МЗС

Російська Федерація здійснює примусову мобілізацію українців до Збройних сил на окупованих територіях. В Міністерстві закордонних справ у зв'язку з цим висловили протест.

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Про це повідомляє пресцентр відомства.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з примусовою мобілізацією українських громадян до Збройних сил та інших військових формувань, яку Російська Федерація здійснює на тимчасово окупованих територіях України – Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, у рамках так званого "весняного призову 2025", — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що такий "призов" на окупованих територіях грубо порушує міжнародне право, зокрема Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Відповідно до документа забороняється примушувати осіб служити в збройних або допоміжних силах РФ, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.

МЗС закликало посилити політико-дипломатичний, санкційний та інші види тиску на Москву, а також вжити всіх заходів для захисту українців. Також в міністерстві попрохали громадян за можливості уникати російського "призову", а в разі примусової мобілізації за першої нагоди залишати такі підрозділи та повертатись на територію України чи виїжджати до третіх країн.

Нагадаємо, 18 березня президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія планує розпочати нові наступальні удари на Запорізькому, Харківському та Сумському напрямках. За його словами, нові наступальні операції потрібні Кремлю для висунення Україні ультиматуму.

Пізніше, 31 березня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін оголосив про початок весняного призову у російські Збройні сили. Строковиків призиватимуть з квітня по липень 2025 року. Вони служитимуть 12 місяців далеко від війни в Україні. Кількість призовників зросте на 20% порівняно з планами 2023 та 2024 років.