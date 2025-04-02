Вбивство депутата Плахотніка: поліція затримала підозрюваного, який втік до Львова (фото)

Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області повідомило про затримання підозрюваного у загибелі Олександра Плахотніка. Фігурант, вистреливши в жертву, втік у Львівську область. Щоб замести сліди, підозрюваний спалив автомобіль. Слідство встановило, що мотивом стрільця був неповернутий борг.

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Про деталі затримання підозрюваного у вбивстві Плахотніка розповіла пресслужба Нацполіції, а також Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці повідомили, що підозрюваний — 54-річний житель міста Кам'янського, у якому загиблий був певний час заступником міського голови. Вчинивши злочин, чоловік втік у Львівську область, де його і затримали. За місцем проживання стрільця відшукали спалений автомобіль, який використовувався під час нападу. Крім того, виявили рушниці, набої, камуфляжний одяг, гранату Ф-1 з запалом, ідеться у дописі поліції.

На фото, зроблених під час обшуку у помешканні стрільця, показали рушниці та набої.

Загибель Плахотніка - зброя стрільця Фото: Національна поліція Загибель Плахотніка - обшук у помешканні стрільця Фото: Національна поліція

Пресслужба додала, що підозрюваного затримали 29 березня (за добу після злочину), а вже 1 квітня йому оголосили підозру за п. 6 ч. 2 ст. 115 (за умисне вбивство).

Тим часом в Офісі генпрокурора описали, як відбулось убивство та яким був мотив стрільця. Як з'ясували слідчі, фігурант був знайомий з жертвою і вирішив його убити через неповернення боргу. Щоб вчинити злочин, він кілька місяців стежив за колишнім заступником мера. Для цього житель Кам'янського встановив камери відеоспостереження поруч з будинком Плахотніка й отримував інформацію про його переміщення, розповіла пресслужба відомства.

Злочин стався зранку 28 березня, пояснили в прокуратурі. Підозрюваний підстеріг жертву неподалік від будинку та вистрелив у нього 10 разів. Фігурант отримав підозри за двома статтями Кримінального кодексу: крім п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), є ч. 1 ст. 263 (незаконне володіння зброєю).

Поліція та прокуратура не назвали імені підозрюваного. Якщо суд визнає його вину, то може покарати тюрмою на термін до 15 років або довічним ув'язненням.

Загибель Плахотніка — деталі

Зазначимо, зранку 28 березня Нацполіція повідомила про тіло чоловіка, яке виявили на околиці міста Кам'янське Дніпропетровської області. Чоловік помер від вогнепальних поранень. Як припустили у місцевих соцмережах, міг загинути колишній заступник мера та депутат ВО "Батьківщина" Олександр Плахотнік. За кілька годин інформацію про смерть депутата підтвердив представник "Батьківщини" Володимир Федоров. З його слів, однією з версії злочину може бути замовне убивство.

Про діяльність Олександра Плахотніка писало медіа "Суспільне". Серед іншого, його пов'язували з двома громадянами, які перебувають у розшуку ФБР. Ідеться про братів Леоніда та Володимира Дубинських, яких підозрюють у корупційних оборудках.

Нагадуємо, 1 квітня СБУ повідомила про затримання політтехнолога, який працює на прокремлівського політика Віктора Медведчука.