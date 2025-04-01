У Польщі затримали пропагандиста, який працював на Віктора Медведчука: деталі

Служба безпеки України та правоохоронці Польщі затримали громадянина України, який працював на користь прокремлівського політика Віктора Медведчука. У соцмережі вказують, що може іти мова про "експерта" Молчанова.

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Про затримання СБУ розповіла у Telegam-каналі.

Як вказано у повідомленні Служби безпеки, затримання відбулось завдяки багатоходовій операції, до якої долучилась Служба зовнішньої розвідки України та поліція Польщі. Операція відбулась на території ЄС, і вперше на територію України повернули фігуранта, який працював в інформаційній сфері на користь РФ. СБУ не назвала імені затриманого, але вказано, що це "політтехнолог з пулу Медведчука". Опубліковано документи затриманого, але ім'я заблюрене: бачимо, серед інших, російський паспорт.

Затримання СБУ - паспорти фігуранта, арештованого у Польщі Фото: СБУ

На сьогодні затриманий агент РФ перебуває в київському СІЗО, пояснила пресслужба СБУ. Також відомство розповіло про деталі роботи агента. Як з'ясували правоохоронці, фігурант співпрацював відразу з двома спецслужбами РФ — з ФСБ та із зовнішньою розвідкою. Основне завдання, отримане від Кремля — дискредитація України на міжнародній арені та розхитування ситуації в країнах, які підтримують українців.

Чоловік втік з України у перші дні російського вторгнення та створив два медіа — "Другая Украина" та Voice of Europe, які транслювали проросійські меседжі, написала СБУ. Крім того, він з'являвся в ефірах росЗМІ: наприклад, говорив з пропагандистом Володимиром Соловйовим та виправдовував російську агресію. Ще один напрямок роботи фігуранта — влаштування провокацій та "мітингів" в країнах Європи та поширення ботів ФСБ.

Затриманого підозрюють за двома статтями — ч. 3 ст. 436-2 (виправдання агресії проти України) та ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу, розповіло відомство. Якщо суд визнає провину політтехнолога, то він може опинитись за ґратами на термін до 12 років.

Затримання СБУ — деталі

У анонімному каналі "Вертикаль" написали, що ідеться про політтехнолога Кирила Молчанова. Офіційно не підтверджується, що ідеться саме про цю особу.

Затримання СБУ - ім'я політтехнолога, якого арештували на території ЄС Фото: Скриншот

На затримання російського агента також відреагував український журналіст Денис Казанський. Казанський навів скриншот Telegram-каналу, у якому є деякі деталі затримання Молчанова. Як з'ясувалось, політтехнолог після початку війни утік у РФ, але у якийсь момент отримав лист з Німеччини. У лист ішлося про те, що його запрошують на отримання гранту Бундестагу. Фігурант нічого не запідозрив і рушив за грошима, пояснив інший пропагандист — Дмитро Василець. Коли Молчанов опинився в Польщі, його затримали українські спецслужби, ідеться у дописі Казанцева.

Затримання СБУ — кремлівське видання написало про Молчанова Фото: Дениc Казанцев / Telegram Затримання СБУ — пропагандист РФ про затримання Молчанова Фото: Дениc Казанцев / Telegram

Кирило Молчанов — що відомо

Про діяльність Кирила Молчанова розповів проєкт Texty. Згідно з даними розслідувачів, фігурант очолював Український інститут аналізу та менеджменту політики, до вторгнення часто з'являвся в ефірі українських телеканалів та підтримував діяльність членів нині забороненої партії ОПЗЖ. У статті навели основні напрямки його роботи: критика прозахідного курсу України, піар Євгена Мураєва, Вадима Рабиновича тощо. Проєкт "Схеми" встановив, що медіа "Другая Украина" працює під патронатом Віктора Медведчука.

Зазначимо, у червні 20234 року Віктор Медведчук зробив заяву щодо російсько-української війни. Колишній народний депутат та член партії ОПЗЖ закликав одеситів готуватись до російської окупації. Зі слів прокремлівського політика, це начебто "збереже українську державність" та "увіб'є останній цвях" в труну чинного президента України.

Нагадуємо, у липні 2024 року медіа опублікували лист Медведчука до тоді ще кандидата в президента США Дональда Трампа.