У Польщі затримали пропагандиста, який працював на Віктора Медведчука: деталі
Служба безпеки України та правоохоронці Польщі затримали громадянина України, який працював на користь прокремлівського політика Віктора Медведчука. У соцмережі вказують, що може іти мова про "експерта" Молчанова.
Про затримання СБУ розповіла у Telegam-каналі.
Як вказано у повідомленні Служби безпеки, затримання відбулось завдяки багатоходовій операції, до якої долучилась Служба зовнішньої розвідки України та поліція Польщі. Операція відбулась на території ЄС, і вперше на територію України повернули фігуранта, який працював в інформаційній сфері на користь РФ. СБУ не назвала імені затриманого, але вказано, що це "політтехнолог з пулу Медведчука". Опубліковано документи затриманого, але ім'я заблюрене: бачимо, серед інших, російський паспорт.
На сьогодні затриманий агент РФ перебуває в київському СІЗО, пояснила пресслужба СБУ. Також відомство розповіло про деталі роботи агента. Як з'ясували правоохоронці, фігурант співпрацював відразу з двома спецслужбами РФ — з ФСБ та із зовнішньою розвідкою. Основне завдання, отримане від Кремля — дискредитація України на міжнародній арені та розхитування ситуації в країнах, які підтримують українців.
Чоловік втік з України у перші дні російського вторгнення та створив два медіа — "Другая Украина" та Voice of Europe, які транслювали проросійські меседжі, написала СБУ. Крім того, він з'являвся в ефірах росЗМІ: наприклад, говорив з пропагандистом Володимиром Соловйовим та виправдовував російську агресію. Ще один напрямок роботи фігуранта — влаштування провокацій та "мітингів" в країнах Європи та поширення ботів ФСБ.
Затриманого підозрюють за двома статтями — ч. 3 ст. 436-2 (виправдання агресії проти України) та ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу, розповіло відомство. Якщо суд визнає провину політтехнолога, то він може опинитись за ґратами на термін до 12 років.
Затримання СБУ — деталі
У анонімному каналі "Вертикаль" написали, що ідеться про політтехнолога Кирила Молчанова. Офіційно не підтверджується, що ідеться саме про цю особу.
На затримання російського агента також відреагував український журналіст Денис Казанський. Казанський навів скриншот Telegram-каналу, у якому є деякі деталі затримання Молчанова. Як з'ясувалось, політтехнолог після початку війни утік у РФ, але у якийсь момент отримав лист з Німеччини. У лист ішлося про те, що його запрошують на отримання гранту Бундестагу. Фігурант нічого не запідозрив і рушив за грошима, пояснив інший пропагандист — Дмитро Василець. Коли Молчанов опинився в Польщі, його затримали українські спецслужби, ідеться у дописі Казанцева.
Кирило Молчанов — що відомо
Про діяльність Кирила Молчанова розповів проєкт Texty. Згідно з даними розслідувачів, фігурант очолював Український інститут аналізу та менеджменту політики, до вторгнення часто з'являвся в ефірі українських телеканалів та підтримував діяльність членів нині забороненої партії ОПЗЖ. У статті навели основні напрямки його роботи: критика прозахідного курсу України, піар Євгена Мураєва, Вадима Рабиновича тощо. Проєкт "Схеми" встановив, що медіа "Другая Украина" працює під патронатом Віктора Медведчука.
Зазначимо, у червні 20234 року Віктор Медведчук зробив заяву щодо російсько-української війни. Колишній народний депутат та член партії ОПЗЖ закликав одеситів готуватись до російської окупації. Зі слів прокремлівського політика, це начебто "збереже українську державність" та "увіб'є останній цвях" в труну чинного президента України.
Нагадуємо, у липні 2024 року медіа опублікували лист Медведчука до тоді ще кандидата в президента США Дональда Трампа.