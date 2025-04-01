В Польше задержали пропагандиста, который работал на Виктора Медведчука: детали

Служба безопасности Украины и правоохранители Польши задержали гражданина Украины, который работал в пользу прокремлевского политика Виктора Медведчука. В соцсети указывают, что может идти речь об "эксперте" Молчанове.

Related video

О задержании СБУ рассказала в Telegam-канале.

Как указано в сообщении Службы безопасности, задержание состоялось благодаря многоходовой операции, к которой присоединилась Служба внешней разведки Украины и полиция Польши. Операция состоялась на территории ЕС, и впервые на территорию Украины вернули фигуранта, который работал в информационной сфере в пользу РФ. СБУ не назвала имени задержанного, но указано, что это "политтехнолог из пула Медведчука". Опубликованы документы задержанного, но имя заблюрено: видим, среди прочих, российский паспорт.

Задержание СБУ — паспорта фигуранта, арестованного в Польше Фото: СБУ

На сегодня задержанный агент РФ находится в киевском СИЗО, пояснила пресс-служба СБУ. Также ведомство рассказало о деталях работы агента. Как выяснили правоохранители, фигурант работал сразу на две спецслужбы РФ — на ФСБ и на внешнюю разведку. Основная задача, полученная от Кремля — дискредитация Украины на международной арене и расшатывание ситуации в странах, которые поддерживают украинцев.

Мужчина сбежал из Украины в первые дни российского вторжения и создал два медиа — "Другая Украина" и Voice of Europe, которые транслировали пророссийские месседжи, написала СБУ. Кроме того, он появлялся в эфирах росСМИ: например, говорил с пропагандистом Владимиром Соловьевым и оправдывал российскую агрессию. Еще одно направление работы фигуранта — устройство провокаций и "митингов" в странах Европы и распространение ботов ФСБ.

Задержанного подозревают по двум статьям — ч. 3 ст. 436-2 (оправдание агрессии против Украины) и ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса, рассказало ведомство. Если суд признает вину политтехнолога, то он может оказаться за решеткой на срок до 12 лет.

Задержание СБУ — детали

В анонимном канале "Вертикаль" написали, что речь идет о политтехнологе Кирилле Молчанове. Официально не подтверждается, что речь идет именно об этом человеке.

Задержание СБУ — имя политтехнолога, которого арестовали на территории ЕС Фото: Скриншот

На задержание российского агента также отреагировал украинский журналист Денис Казанский. Казанский привел скриншот Telegram-канала, в котором есть некоторые детали задержания Молчанова. Как выяснилось, политтехнолог после начала войны сбежал в РФ, но в какой-то момент получил письмо из Германии. В письме говорилось о том, что его приглашают на получение гранта Бундестага. Фигурант ничего не заподозрил и отправился за деньгами, пояснил другой пропагандист — Дмитрий Василец. Когда Молчанов оказался в Польше, его задержали украинские спецслужбы, говорится в заметке Казанцева.

Задержание СБУ — кремлевское издание написало о Молчанове Фото: Дениc Казанцев / Telegram Задержание СБУ — пропагандист РФ о задержании Молчанова — пропагандист РФ о задержании Молчанова Фото: Дениc Казанцев / Telegram

Новость дополняется ...