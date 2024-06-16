Колишній український нардеп назвав територію України "російськими землями", а захоплення українських міст — "виправданим історичним процесом".

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Колишній лідер партії ОПЗЖ Віктор Медведчук і екснардеп закликав до окупації Одеси та інших міст України, якщо Київ відкине озвучену пропозицію "мирної ініціативи" президента РФ Володимира Путіна. В інтерв'ю агентству ТАСС він заявив, що пропозиція глави Кремля є "останнім цвяхом у труні формули миру" українського президента Володимира Зеленського.

Медведчук прокоментував пропозицію Путіна, назвавши її останнім шансом "зберегти українську державу" і шансом повернутися громадянам України "до своїх національних витоків".

"Мирна пропозиція повертає в Україну не тільки мир, а й права українських громадян, які режим Зеленського злочинно зневажив", — переконаний колишній лідер ОПЗЖ.

За його словами, Росія буде змушена "звільняти" Одесу та інші українські міста, оскільки це диктують інтереси безпеки Москви. Медведчук повторив більшість кремлівських наративів про "ляльководів заходу", "партію війни", "нелегітимного Зеленського", "антинародний режим" тощо, а також не забув сказати, що Україна у своїй більшості нібито розташована на історичних російських землях. Цим кум Путіна виправдовує окупацію української території.

"Я вже неодноразово говорив, що Україна, здебільшого, розташована на історично російських землях, тому возз'єднання мешканців, які проживають на цих територіях, із Росією, виправданий історичний процес, який уже запущено й буде продовжено", — підкреслив Медведчук.

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Раніше повідомлялося, що українські правоохоронні органи вилучили у колишнього народного депутата Віктора Медведчука 264 твори мистецтва різних авторів. За рішенням суду вони були передані на реалізацію в агентство з розшуку та менеджменту активів.